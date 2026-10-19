Pierdere uriașă reparată după un deceniu: Cum a recuperat un bărbat stabilit în Anglia economii de 20.000 de euro pierdute pe stradă

Un bărbat din Catania a recuperat titluri de economisire în valoare de aproximativ 20.000 de euro, pe care le pierduse pe stradă.

Documentele au fost găsite în apropierea Teatrului Bellini și predate poliției de către un localnic. Titlurile fuseseră emise inițial pentru șase milioane de lire italiene și au acumulat dobânzi de-a lungul anilor.

Proprietarul era plecat de peste zece ani în Marea Britanie și locuia în apropiere de Londra.

Cu ajutorul rudelor și al cunoscuților, polițiștii l-au identificat și i-au restituit documentele când acesta s-a întors în Catania.

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