Poliţia daneză afirmă că în spatele avariilor Nord Stream s-ar afla "explozii puternice"

Anchetaavariilor din 26 septembrie ale conductelor Nord Stream 1 şi 2 din zona economică exclusivă a Danemarcei este gestionată în comun de Poliţia din Copenhaga şi de Serviciul de securitate şi informaţii din Danemarca.

"Este încă prea devreme pentru a spune ceva despre cadrul în care se va desfăşura cooperarea internaţională cu, de exemplu, Suedia şi Germania, deoarece depinde de mai mulţi actori", a precizat Poliţia din Copenhaga.

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)



Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter



