Poliţiştii din Hong Kong au descoperit două bombe ascunse într-o şcoală. Dispozitivele conţineau o cantitate mare de explozibil

Autorităţile nu au dat mai multe detalii despre cum au găsit cele două bombe, nici dacă ridicarea acestora ar avea legătură cu protestele organizate în ultimele şase luni.

Hong Kong police say they found two bombs meant to 'kill and to maim people' - CNN https://t.co/95Mg9PJqX2 pic.twitter.com/UryO6kN0Zv

Bombele au fost descoperite luni şi conţineau în total aproximativ 10 kilograme de explozibil, a informat un oficial din cadrul Departamentului de Poliţie din Hong Kong.

Hong Kong police say they safely disposed of 2 potentially deadly improvised explosive devices discovered near a school in the city’s Wan Chai district Monday night. The bombs included around 10 kg’s of explosives & nails & other shrapnel.The bombs were to be cell phone activated pic.twitter.com/Z1FbzXFILM