Polonia a reținut un bărbat cu dublă cetățenie poloneză-ucraineană. Este suspectat de spionaj

Poliția militară din Polonia a reținut un bărbat cu dublă cetățenie poloneză-ucraineană, care este suspectat de spionaj, au anunțat luni autoritățile, potrivit Reuters.

„Această persoană a obținut cetățenia poloneză cu ceva timp în urmă, motiv pentru care toate serviciile competente au acționat exact așa cum trebuia”, a declarat reporterilor viceministrul apărării, Cezary Tomczyk, potrivit sursei citate.

În același timp, un purtător de cuvânt al Academiei Medicale Militare din Łódź a afirmat că bărbatul a fost reținut săptămâna trecută, vineri, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit ziarului Rzeczpospolita, citat de Reuters, suspectul participa la un curs de pregătire a ofițerilor pentru rezerviști la academia din Łódź. În momentul arestării sale, autoritățile au găsit în posesia bărbatului mai multe telefoane mobile, documente, ștampile oficiale, dar și cantități mari de aur și sume mari de bani.

Polonia a acuzat în repetate rânduri Rusia că desfășoară operațiuni de spionaj și de influență pe teritoriul său, folosind și cetățeni străini. În replică, Moscova a negat astfel de acțiuni.