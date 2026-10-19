Prăbușirea unei mine ilegale de aur din Columbia a ucis nouă persoane

Mineritul ilegal este una dintre principalele surse de finanțare pentru grupările criminale care operează în Nariño, o regiune de graniță cu Ecuadorul. „Mai multe persoane sunt îngropate de vii… numărul actual al morților este de nouă”, a declarat Alex Gonzalez, secretarul departamentului pentru Pace și Securitate, pentru Caracol TV, citate de Le Figaro.

Potrivit agenției regionale de gestionare a dezastrelor, între 12 și 15 persoane sunt dispărute. Guvernul regiunii Nariño spune că echipele de salvare au dificultăți în a ajunge la locul accidentului din cauza terenului dificil și a prezenței grupurilor criminale care se finanțează prin trafic de droguri, extorcare și minerit ilegal. „Comunitățile nu au alte alternative economice la aceste activități extrem de riscante. Mineritul artizanal la scară mică a dispărut practic ”, a declarat o sursă din cadrul guvernului regional.

Biroul Avocatului Poporului a solicitat sprijin aerian din partea armatei și acces garantat pentru personalul medical și umanitar. În august, un accident minier din Nariño a făcut treisprezece victime. Astfel de accidente sunt frecvente în Columbia, în special în siturile ilegale care nu au controale de siguranță.