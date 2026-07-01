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Premieră. Statele Unite expulzează migranți către una dintre cele mai mici țări din lume

Palau a primit primul migrant expulzat din Statele Unite, dintr-un grup de maximum 75 de persoane, au anunțat miercuri autoritățile acestei țări insulare din Pacific, cu o populație redusă.
Premieră. Statele Unite expulzează migranți către una dintre cele mai mici țări din lume
Palau. Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iul. 2026, 03:51, Știri externe
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„L-am primit pe primul nostru migrant la aeroport la sfârșitul lunii mai, l-am condus la locul său de reședință temporară și l-am ajutat să-și conecteze telefonul și să se instaleze”, a precizat biroul președintelui din Palau într-un comunicat transmis agenției AFP, citată de Le Figaro.

Sub președinția lui Donald Trump, Statele Unite și-au intensificat eforturile de a expulza migranții fără documente și solicitanții de azil, propunând relocarea acestora în țări precum Uganda, El Salvador și Rwanda.

Cu aproximativ 20.000 de locuitori răspândiți pe sute de insule vulcanice, la aproximativ 800 de kilometri est de Filipine, Palau este una dintre cele mai mici țări din lume din punct de vedere al populației.

Conform unui memorandum de înțelegere anunțat în decembrie anul trecut, arhipelagul din Oceania va autoriza până la 75 de resortisanți din țări terțe proveniți din Statele Unite să locuiască și să lucreze pe teritoriul său.

Migranții proveniți din Statele Unite, care nu au fost acuzați de infracțiuni sau delicte, vor ocupa funcții utile pentru statul din Pacific, au explicat cele două părți.

Palau și-a obținut independența în 1994, dar permite armatei americane să utilizeze teritoriul său în temeiul unui vechi acord de „asociere liberă”.

În schimb, Statele Unite le oferă sute de milioane de dolari sub formă de sprijin bugetar și își asumă responsabilitatea pentru apărarea națională a țării.

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