Premierul din Bulgaria îl acuză pe preşedinte că l-a spionat cu o dronă, după ce mai multe fotografii cu el dormind lângă teancuri cu bani au apărut în presă

Mai multe fotografii „scăpate” în mediul online îl arată pe premierului bulgar Boiko Borisov dormind alături de o armă şi un sertar plin cu mai multe teancuri de bancnote de 500 de euro, relatează publicaţia BalkanInsight..

„Borisov a predat voluntar guvernul Bulgariei puterilor din spatele scenei şi prin urmare face parte din acestea”, a declarat liderul Partidului Socialist de opoziţie, Kornelia Ninov, după apariţia imaginilor.

Fotografiile realizate la o rezoluţie scăzută şi furnizate de o sursă anonimă în data de 17 iunie, îl arată pe Borisov dormind lângă o noptieră pe care se aflau bancnote de 500 de euro şi un pistol.

„Este aceasta o formă de deep fake news sau ceea ce ni se arată reflectă realitatea?”, a scris joi, pe Facebook, Hristo Ivanov, liderul partidului de opoziţie Da, Bulgaria.

La puţin timp Borisov a ţinut o conferinţă de presă alături de mai mulţi membri ai partidului GERB. „Obiectivul este de a ne zdrobi mental, apoi fizic”, a afirmat premierul, dând de înţeles că în spatele acestui lucru se află oponenţii săi, deoarece „nimeni nu mă poate înfrânge în alegeri”.

În timpul monologului său ce a durat aproape o oră, el a părut că neagă fotografiile, după care le-a confirmat, fără să spună niciodată explicit dacă sunt adevărate sau false. De asemenea, el a lăsat să se înţeleagă că preşedintele Rumen Radev, cu care este în relaţii tensionate, îl urmăreşte cu o dronă.

Preşedintele Radev a reacţionat la scurt timp şi a declarat că deţine o dronă, dar orice altceva a fost „doar fantezia şi paranoia lui Borissov”. „Nu pot să comentez tot ce susţine Borissov. Imaginaţia mea are limite”, a încheiat Radev.

Nu este primul scandal în care apare numele premierului Bulgariei. Săptămâna trecută presa din Bulgaria a publicat mai multe înregistrări audio în care se poate auzi o voce care pare a fi a lui Borissov şi care face mai multe blesteme, însă premierul nu a comentat înregistrările.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk