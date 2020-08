Preşedintele Austriei, prins în timp ce încălca restricţiile: "Îmi pare sincer rău". Unde a mers

Alexander Van der Bellen, preşedintele în vârstă de 76 de ani al Austriei, a încălcat o restricţie a guvernului Austriac. El a mers în weekend împreună cu soţia şi câtiva prieteni la un restaurant, unde au stat până noaptea târziu. Deşi restaurantele ar trebui să se închidă la ora 23:00, preşedintele austriac şi prietenii săi au stat şi după această program.

"Îmi pare sincer rău. A fost o greşeală. Am ieşit pentru prima dată de când s-a impus izolarea naţională. Am ieşit cu doi prieteni şi cu soţia mea. Am vorbit şi am pierdut noţiunea timpului", a spus el pe Twitter.

Alexander Van der Bellen a transmis că îşi va asuma responsabilitatea dacă patronul restaurantului va avea de suferit de pe urma acestui incident.

"Am închis după ultima rundă de băuturi, la 23:00, aşa cum ne cere legea. Am crezut că mai au voie clienţii să stea pe terasa dacă îşi doresc acest lucru", a spus proprietarul restaurantului.

Austria a redeschis parcurile, magazinele mici, magazinele de bricolaj, grădinile publice şi terasele.