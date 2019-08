Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump au adoptat o declaraţie privind întărirea relaţiilor România - SUA

Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump au adoptat, la Casa Albă, o declaraţie comună privind întărirea relaţiilor România-SUA, şeful statului spunând că întâlnirea cu omologul american a fost una foarte bună.

"Am avut o întâlnire excelentă, o întâlnire bilaterală, am discutat cu preşedintele Trump, în mod pragmatic despre extinderea parteneriatului strategic, având un potenţial deosebit pe care împreună putem să îl valorificăm. Am spus că personal voi fi implicat în dezvoltarea parteneriatului. (...) Sunt convins că Parteneriatul va continua să genereze rezultate pozitive şi comunitatea transatlantică. Am adoptat împreună o declaraţie comună. E prima dată când am făcut acest pas şi în acest sens declaraţia e un document important pentru progresul parteneriatului strategic. Este esenţială dezvoltarea Parteneriatului în toate domeniile", a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea cu preşedintele american.

