Prețurile energiei din Marea Britanie scad sub zero din cauza furtunii

Furtuna, care aduce rafale de intensitate uraganică, a început să afecteze nordul Marii Britanii în cursul zilei de luni, provocând un fenomen rar, dar tot mai des întâlnit pe piața de electricitate: prețuri negative la energie. Potrivit datelor Bloomberg și Elexon, tarifele pentru livrarea energiei de marți au scăzut până la -16,79 lire sterline pe megawatt-oră, cel mai scăzut nivel din luna mai încoace.

Pe piața de energie, are loc zilnic o licitație „day-ahead” (cu o zi înainte), unde producătorii și furnizorii stabilesc prețurile pentru energia electrică ce va fi livrată în ziua următoare, oră cu oră. Prețul se formează în funcție de cerere și ofertă, iar dacă există un exces de producție, așa cum se întâmplă în cazul vântului puternic, prețurile pot să scadă chiar sub zero.

Curent ieftin pentru consumatori, pierderi pentru investitori

Odată cu intensificarea curentului-jet din nordul Atlanticului, sistemul de presiune joasă care a generat furtuna ce afectează Marea Britanie a dus la o producție eoliană record. Parcurile eoliene britanice sunt așteptate să atingă marți o medie de 15,7 gigawați, cel mai ridicat nivel din 2025.

„Prețurile negative devin un fenomen tot mai frecvent în regiune, pe măsură ce energia regenerabilă inundă rețeaua”, spun analiștii. Tot ei avertizează că, dacă acest lucru poate părea o veste bună pentru consumatori, realitatea este mai complicată: „Deși aceasta este o veste bună pentru mulți consumatori, profiturile investitorilor sunt grav afectate”.

În regiunile afectate, în special Scoția și nordul Angliei, unde se află majoritatea turbinelor terestre, au fost emise coduri portocalii de vânt până luni seară, iar pentru Irlanda de Nord și nordul Angliei sunt în vigoare avertizări galbene, conform Met Office, serviciul meteorologic național al Regatului Unit.

Revoluția verde, stres pentru rețea

„Producția ridicată de energie eoliană va continua până miercuri în țările nordice și în Germania, pe măsură ce sistemul de presiune joasă se deplasează spre est”, a precizat Richard Martin-Barton, meteorolog al companiei private de meteorologie MetDesk.

„Odată cu accelerarea tranziției energetice, operatorii de rețea trebuie să gestioneze fluctuațiile bruște de aprovizionare care dezechilibrează piața”, potrivit sursei citate, care subliniează provocările aduse de energia regenerabilă intermitentă.

Fenomenul este o oglindă a tranziției energetice în desfășurare: o revoluție verde care aduce beneficii atât climei, cât și consumatorilor, dar și dezechilibre profunde în sistemele energetice tradiționale.