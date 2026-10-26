Prim-ministrul Republicii Moldova, vizită astăzi în capitala Ucrainei. Cu cine se întâlnește Vasile Tofan

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, efectuează luni, 26 octombrie, o vizită de lucru în capitala Ucrainei, potrivit Ukrinform. Informația a fost transmisă de publicația NewsMaker.

Vasile Tofan este însoțit de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

La Kiev, premierul moldovean se va întâlni cu omologul său ucrainean, Sergii Korețki.

„Cei doi prim-miniștri vor discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două țări. După întrevedere, aceștia vor face declarații comune pentru presă. De asemenea, șefii de guvern vor depune flori la Zidul Memoriei celor căzuți pentru Ucraina, aducând un omagiu celor care și-au pierdut viața în război”, a comunicat Guvernul Republicii Moldova.

Programul vizitei include, de asemenea, o întrevedere a lui Vasile Tofan cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și discuții cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk.

De asemenea, Vasile Tofan va participa, alături de omologul său ucrainean, la Forumul Economic Internațional de la Kiev. Evenimentul este axat pe oportunitățile de investiții și dezvoltarea cooperării economice.

Totodată, premierul Republicii Moldova se va întâlni cu reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului economic și extinderea relațiilor comerciale dintre cele două state.

În urmă cu câteva săptămâni, prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei, Denis Șmîhal, s-a întâlnit cu premierul moldovean Vasile Tofan, în cadrul unei vizite de lucru în Republica Moldova, discuțiile vizând pregătirile pentru sezonul de iarnă.