Prima navă de patrulare construită de români a fost livrată. Clientul: o putere nucleară din Asia

Prima navă de patrulare construită de muncitori români, în ţara noastră, a fost livrată Forţelor Navale din Pakistan, joi, în cadrul unei ceremonii organizate în Terminalul de Pasageri din Portul Constanţa.

Corveta Offshore Patrol Vessel 1900 - ʺPNS YARMOOKʺ, cu o lungime de 91 de metri, a fost construită de societatea olandeză Damen, în Şantierul Naval din Galaţi. Reprezentanţii Forţelor Navale din Pakistan au participat la evenimentul de joi alături de reprezentanţi ai Forţelor Navale Române şi ai societăţii Damen.

Festivitatea a început la ora 11:00 şi a durat aproximativ o oră, timp în care reprezentanţii celor doi parteneri au susţinut mai multe discursuri de mulţumire.

Ulterior, aceştia au făcut declaraţii de presă în faţa navei şi au urcat la bordul ei într-un prim tur al ”corvetei româneşti” aflată acum în flota pakistaneză.

„În ultimii trei ani am lucrat la această navă după licitaţia iniţială din Pakistan. În iunie 2016 am fost aleşi ca ofertanţi preferaţi pentru aceast proiect. Proiectul a purtat numele de OPV1900 sau Corvetă 1900. Această navă a fost construită în conformitate cu specificaţiile din Pakistan. Noi doar am construit nava. Armamentul şi echipamentele militare vor fi montate în Pakistan. Nava este cosntruită pentru operaţiuni maritime de securitate şi vamale, legate de poliţie, sau antipiraterie, genul acesta de operaţiuni. Diferenţa dintre o navă tip OPV, cum este aceasta, şi o fregată din Olanda, este că nava OPV a fost realizată cu specificaţiile comerciale ceea ce face ca procesul de construcţie să fie relativ mai ieftin însă aşa cum a cerut Marina Militară din Pakistan s-au adăugat şi nişte elemente specifice navelor militare. Nava are o platformă pentru aterizarea elicopterelor dar şi o barcă rapidă de intervenţie în pupa navei. Preţul de cosntrucţie al navei este trecut în contract şi este confidenţial“, a declarat consilierul naval al Damen şi fost director al Pazei de Coastă a Olandei.

