Primarul oraşului Chicago îl înjură pe preşedintele Donald Trump după revoltele care au cuprins Statele Unite: ”F.. you!”

”F... you!”. a fost mesajul dur şi necenzurat al lui Lightfoot către Trump pe care îl acuză de ”urzirea violenţei”.

”Scopul lui este să polarizeze, să destabilizeze guvernul local şi să inflameze tensiuni rasiste. Iar noi nu-l putem lăsa absolut deloc s-o facă. Voi coda ce vreau să-i transmit cu adevărat lui Donald Trump. Sunt două cuvinte: încep cu litera 'F' şi se termină cu 'you'. Sunt o femeie de culoare şi sunt un lider. Şi mă simt obligată să mă exprim atunci când ceva atât de ofensator este spus de către cineva.

Dar mai ales de către preşedinte. Şi nu îmi cer absolut deloc scuze pentru alegerea cuvintelor şi felul în care îi spun pentru ceea ce a spus. Este o greşeală. Este ofensator, iar el trebui să retracteze şi să-şi ceară scuze”, a fost mesajul lui Lori Lightfoot.

