Primul depozit de deșeuri nucleare din lume primește autorizație de funcționare

Finlanda a aprobat operarea primului depozit permanent de combustibil nuclear uzat din lume. După cum a anunțat joi compania de gestionare a deșeurilor Posiva, se așteaptă ca depozitul din municipalitatea Eurajoki din sud-vestul Finlandei să înceapă să funcționeze în curând, deși nu a fost încă stabilită o dată precisă, potrivit Der Spiegel.

Construcția instalației de stocare subterană, numită „Onkalo” – peșteră în finlandeză – a început acum 22 de ani. Centralele nucleare sunt construite mult mai rapid: în funcție de țară și de tipul de reactor, durează de obicei între 7 și 15 ani.

Directorul general al Posiva, Ilkka Poikolainen, a vorbit despre o „zi măreață și istorică atât pentru Posiva, cât și pentru Finlanda”. Înainte de începerea eliminării finale, Posiva va efectua testele și inspecțiile necesare, care trebuie, de asemenea, revizuite și aprobate de Autoritatea Finlandeză pentru Protecție Radiologică și Securitate Nucleară, a explicat compania.

Depozitul, săpat în stâncă

Depozitul a fost forat în rocă solidă și are o capacitate de 6.500 de tone de uraniu. Este destinat să servească drept instalație de depozitare pentru elementele de combustibil uzat provenite de la cele cinci reactoare nucleare finlandeze, care vor rămâne extrem de radioactive timp de milenii.

Elementele combustibile urmează să fie încapsulate în recipiente de cupru rezistente la coroziune și apoi coborâte în găuri din tunelurile săpate în stâncă, care vor fi apoi umplute și sigilate cu un dop din beton armat cu oțel.