Prințul William împlinește 43 de ani, asediat de cățeluși

Palatul Kensington marchează cea de-a 43 aniversare a Prințului William prin două fotografii postate pe social-media. Două fotografii realizate ceva mai devereme, pe la începutul lunii, de Prințesa Catherine.

Într-una dintre fotografii, Prințul William este „asediat” de trei dintre cei patru cățeluși adorabili din rasa Cocker Spaniel, aduși pe lume de chiar cățelușa familiei, Orla, primită în dar de la fratele lui Catherine, James Middleton, în 2020, la puțină vreme după pierderea lui Lupo.

Un mesaj simplu însoțește cele două fotografii – „Cu iubire”, alături de inițialele lui Catherine și ale celor trei copii – George, Charlotte și Louis, și „de la cățeluși”, alături de un emoji reprezentând o lăbuță.

Contul oficial Familiei Regale a mai postat un mesaj simplu, „La mulți Prințului de Wales”, plus câteva emoji-uri de sărbătoare.

Sunt două fotografii în care Prințul de Wales arată relaxat și informal – momente bine-venite după cele două evenimente marcante ale Familiei Britanice, „Trooping the Colour” și „Order of the Garter”.

Cu câtva timp înainte, de asemenea, Prințul de Wales vizitase un proiect aflat în legătură cu premiul Earthshot – proiect care susține o vopsea specială, prietenoasă cu mediul, folosită în industria de fashion.

O absență notabilă la unul dintre evenimentele de tradiție ale Familiei Regale Britanice, Royal Ascot, a fost a Prințesei Catherine, care a fost nevoită să renunțe la participarea la acest eveniment, cu doar o oră de la publicarea oficială a participanților la evenimentul.

Surse din interior au afirmat, neoficial, că este nevoie de găsirea unui echilibru în aparițiile publice ale Prințesei, iar altele ar fi sugerat chiar și o posibilă vizită la medic – informații neconfirmate oficial.

În timp ce Prințul William își celebrează ziua de naștere în cea mai lungă zi a anului, tatăl său, regele Charles al III-lea, este în Antarctica, de unde mesaje de încurajare morală tuturor cercetătorilor aflați în stațiile de cercetare, în mijlocul unei ierni interminabile și, mai ales, în cea mai scurtă zi antarctică a anului.