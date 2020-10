Produsele culese de maimuţe, scoase din supermarketuri

Mai multe supermarketuri din Marea Britanie refuză să mai comercializeze apă şi ulei de cocos, relatează BBC.

PETA (People of the Ethical Treatment of Animals), o organizaţie care apără drepturile animalelor, cu sediul în Virginia, a scos la iveală că nucile de cocos erau culese de maimuţe dresate pentru a fi exploatate.

În Thailanda maimuţele culeg chiar şi câte o mie de nuci de cocos pe zi.