Jessica Krug, lectorul care a pretins că este de culoare, deşi are pielea albă, a fost suspendată de la predare pentru semestrul următor, a anunţat Universitatea George Washington.

Krug provine dintr-o familie evreiască din Kansas City şi predă Istoria Africii şi a Diasporei africane ca asociat, scrie ANSA.

Recent a publicat un eseu istoric despre sclavie, intitulat „Modernităţi fugitive”, pe care în prefaţă îl dedică „strămoşilor necunoscuţi” din „Angola sau Brazilia”.

Krug şi-a cerut scuze pentru asumarea „identităţii false la care nu aveam dreptul”.

