Protest împotriva măştilor de protecţie: un cuplu din SUA a purtat măşti cu însemne naziste într-un supermarket. Reacţia magazinului

Un cuplu care purta măşti de protecţie cu însemne naziste a fost filmat în interiorul unui supermarket din Minnesota, relatează Huffington post.

„Nu poţi să fii american şi să porţi o asemenea mască. Nu poţi. Literlamente am avut un război din cauza asta", spune un martor.

Femeia le-a spus celor prezenţi că nu este nazistă si că doar încearcă să facă o declaraţie politică, în semn de protest faţă de impunerea obligativităţii măştilor, care a intrat în vigoare zilele trecute pe teritorul statului Minnesota.

„Dacă îl veţi vota pe Joe Biden, veţi fi în Germania Nazistă. Aşa va fi. Socialismul va fi prezent în America", a spus femeia neidentificată.

O altă fotografie care a circulat în mediul online o suprinde pe aceeaşi femeie în timp ce făcea salutul nazist.

Raphaela Mueller, una dintre clientele prezente în supermarket, originară din Germania, a spus că se simte rău din punct de vedere psihic, după ce a văzut simbolul ce este ilegal în ţara ei natală.

„A fost demonstrat că trauma se transmite generaţiilor următoare la nivelul ADN-ului, biologic. Am vrut să plâng imediat când am văzut însemnele naziste, nu-mi pot imagina cum se simt oamenii care şi-au pierdut persoane dragi în timpul Holocaustului", a spus aceasta.

Magazinul unde s-a petrecut incidentul le-a interzis accesul celor doi în incintă pentru cel puţin un an.

This couple wore Nazi flags around their faces inside a Walmart in Marshall, MN to protest the statewide mask mandate that took effect today. I confirmed with a store manager. Video was posted to FB by Raphaela Mueller pic.twitter.com/t3v96PKh25