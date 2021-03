Protest inedit al Greenpeace: Activiştii pentru mediu au pătrus pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris şi au vopsit un avion Air France

Câţiva dintre protestatari au stat pe aripile avionului, purtând bannere pe care scria: „Există un pilot care să salveze clima?”

Autorităţile de pe aeroportul din Roissy au declarat pe Twitter că activiştii au fost „interceptaţi imediat” şi reţinuţi de poliţie, relatează Euronews.

„Se va efectua o anchetă asupra condiţiilor acestei intruziuni, care constituie o infracţiune”.

Air France şi managerul aeroporturilor din Paris, ADP Group, au anunţat că depun o plângere.

"Confruntat cu criza climatică, este necesar să se reglementeze şi să se reducă traficul aerian, astfel încât să fie compatibil cu Acordul de la Paris, anticipându-se în acelaşi timp reconversia acestui sector şi consecinţele sociale pe care aceasta le-ar avea pentru toţi lucrătorii afectaţi", a precizat Greenpeace France într-un comunicat.

Parlamentarii francezi urmează să dezbată noul proiect de lege privind schimbările climatice al ţării într-o comisie specială de luni înainte ca aceasta să se fie prezenat parlamentului mai târziu în această lună.

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?



On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?



Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW