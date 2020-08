„Protestatar de meserie”, luptă împotriva gigantului Samsung din vârful unui turn de circulaţie. Trăieşte aşa de aproape un an

Timp de aproape un an, Kim Yong-hee, în vârstă de 61 de ani, a trăit pe un turn de circulaţie înalt de 20 de metri, în centrul oraşului Seul din Coreea de Sud.

Bărbatul poate fi numit, în glumă, „protestatar de meserie”, întrucât ar fi petrecut un sfert de secol exprimându-şi dezacordul faţă de atitudinea companiei Samsung faţă de angajaţi şi luptând pentru drepturile acestora din urmă.

Kim Yong-hee spune că a fost concediat de gigantul din domeniul tehnologiei acum aproape 30 de ani, când a încercat să formeze un sindicat. Din acel moment, sud-coreeanul a început protestele, cel actual fiind doar cireaşa de pe tort. Promite să nu coboare până când Samsung nu va îmbunătăţi drepturile lucrătorilor.

Poziţia companiei, prezentată în cadrul unei declaraţii, este următoarea: "Siguranţa domnului Kim este cea mai mare prioritate a noastră şi ne-am angajat în negocieri cu acesta. Spre deosebire de anumite afirmaţii acer au fost puse în circulaţie, domnul Kim a fost demis conform reglementărilor companiei. Samsung regretă situaţia actuală şi încearcă să rezolve problema."

#Südkorea Der Mann hat Nerven: Seit 327 Tagen auf einem 25m hohen Verkehrsmast in #Gangnam #Seoul - aus Protest gegen #Samsung. Gewerkschafter Kim Yong-hee is up in the air, heute abend 21.45 Uhr @tagesthemen @Weltspiegel_ARD #southkorea #1Mai #TagderArbeit pic.twitter.com/ELIW9hRo7W