Proteste în Iran: televiziunea de stat a fost atacată de protestatari

Grupul care a atacat postul tv s-a autointitulat „Adalat Ali", sau Justiţia lui Ali. Buletinul de ştiri a fost întrerupt, în jurul orei locale 18:00, cu imagini care îl arătau pe liderul suprem al Iranului cu o ţintă pe cap. De asemenea, iranienii au putut vedea fotografii ale femeilor ucise în timpul protestelor din ţară.

Imaginile conţineau mesajele „alăturaţi-vă nouă şi ridicaţi-vă" şi „sângele tinerilor noştri curge de pe mâinele voastre". Întreruperea buletinului de ştiri a durat doar câteva secunde.

Astfel de manifestări împotriva ayatollahului Ali Khamenei sunt rare, acesta deţinând o putere aproape totală în Iran. Totuşi, după moartea tinerei reţinute de Poliţia morală pentru că nu şi-a acoperit părul, în Iran au izbucnit numeroase proteste. Grupurile pentru drepturile omului afirmă că peste 150 de persoane au fost ucise de la începutul protestelor din Republica Islamică, la 17 septembrie.

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV's live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse "The Blood of Our Youths Is on Your Hands" along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt