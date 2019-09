Proteste masive la Salonul AUTO de la Frankfurt: Sute de manifestanţi au blocat mai multe intrări | FOTO, VIDEO

Activiştii au blocat, duminică, intrarea principală a Salonului AUTO de la Frankfurt, pentru a protesta faţă de „distrugătorii climei”, produşi de industria auto, informează ABC News.

Sute de persoane îmbrăcate în costume albe au protestat în faţa Salonului AUTO de la Frankfurt şi au afişat pancarte cu mesaje precum „Companii auto monitorizate” şi „Strada e ocupată – trafic de ocolire acum”.

Climate activists block main entrance to Frankfurt auto show in a protest against what they call the “climate and environment destroyers” produced by the auto industry. https://t.co/5MIphTCdsc pic.twitter.com/7ig0v83uhd