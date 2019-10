Proteste violente în capitala Ecuadorului: Preşedintele ţării a declarat stare de urgenţă la nivel naţional | FOTO, VIDEO

Decizia de eliminare a subvenţiilor face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscale propuse de actualul Guvern. În urma eliminării subvenţiei, preţul motorinei s-a dublat, iar în cazul benzinei preţurile au avut o creştere mai moderată.

Mii de persoane au protestat în capitala ţării, Quito, faţă de această măsură. Unii dintre protestatari au devenit violenţi, aruncând cu pietre în poliţişti, astfel încât forţele de ordine au fost nevoite să utilizeze gaze lacrimogene. Printre protestatari s-au numărat şoferi de taxi, autobuz sau camion, dar şi studenţi şi membri de sindicat. Un lider al mişcării a declarat că intenţia protestatarilor este aceea de a „paraliza” întreaga ţară până când Guvernul va reintroduce subvenţiile la carburanţi.

