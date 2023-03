Putin a sosit în Crimeea ocupată temporar de forţele ruse din februarie 2014, a anunţat presa locală. Dictatorul rus, căutat la nivel internaţional pentru crime de război, a fost filmat în timp ce vizita Crimeea, cu ocazia aniversării a nouă ani de la ocuparea peninsulei, raportează United24Media pe canalul său de Telegram.

Today is 9 years since Russia annexed Ukrainian Crimea. #RussiaIsATerroristState



However, Russia shows all the greatness of this event.



Russia's President Putin arrived in Sevastopol and visited the School of Arts and the children's centre "Korsun" near Tauric Chersonese. pic.twitter.com/Q1OTPJeJ5p