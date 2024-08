Putin, în pericol de moarte? Ruşii i-au contactat de urgenţă pe americani

Ruşii aveau suspiciuni că ucrainenii plănuiau să atace în timpul paradei de Ziua Marinei, iar Moscova a contactat Washingtonul, a anunţat televiziunea de stat rusă citată de Reuters. Se pare că ministrul apărării, Andrei Belousov, l-a contactat pe secretarul american al apărării, Lloyd Austin, pentru a-şi exprima îngrijorarea.

Ruşii mai credeau că operaţiunea are aprobarea americanilor, lucru dezminţit de doi oficiali din SUA. The New York Times a citat doi oficiali americani neidentificaţi spunând că reprezentanţii Pentagonului au fost surprinşi de acuzaţia rusă şi nu au ştiut de un astfel de complot. Preocupările ruseşti au fost luate în serios, iar Washingtonul a contactat Kievul solicitând ca operaţiunea, dacă a fost planificată, să nu aibă loc.

Ruşii nu au oferit alte detalii susţinând că este vorba despre secrete de stat. Partea ucraineană nu a comentat informaţia care nu a putut fi verificată din surse independente.