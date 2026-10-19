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Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi Jinping. Fără Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire cu omologul său american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina în condiții favorabile Moscovei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu ar participa la discuții.
Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi Jinping. Fără Zelenski
Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska/sursa foto: Hepta
Maria Miron
19 oct. 2026, 07:18, Știri externe
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Liderul de la Kremlin a propus o întâlnire cu Donald Trump și Xi Jinping pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, potrivit The Wall Street Journal. Kremlinul a confirmat că au loc discuții privind o posibilă întâlnire în trei, dar nu s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește organizarea acesteia sau subiectele care ar urma să fie abordate.

Întâlnirea ar putea avea loc cu ocazia summitului Organizației pentru Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, în orașul chinez Shenzhen.

Un oficial american a declarat pentru sursa citată că Trump nu a acceptat propunerea, deși ar putea fi receptiv la idee, în condițiile în care își dorește încheierea războiului.

Zelenski ar fi exclus de la negocieri

O eventuală întâlnire între Putin, Trump și Xi Jinping, fără participarea președintelui ucrainean, ar fi fără precedent și ar provoca îngrijorare în capitalele europene. Ucraina și aliații săi se tem că apropierea dintre liderul american și cel rus ar putea duce la un acord favorabil Moscovei.

Relațiile dintre Trump și Zelenski continuă să fie marcate de tensiuni publice. Președintele american a afirmat duminică, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că liderul ucrainean „nu vrea să încheie acest război și probabil nu a vrut niciodată”.

Trump i-a cerut, de asemenea, lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești de motorină. La rândul său, președintele ucrainean a criticat decizia Washingtonului de a suspenda temporar anumite sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că măsura îl încurajează pe Putin să continue războiul.

China încearcă să își consolideze rolul diplomatic

O întâlnire între cei trei lideri ar putea consolida, de asemenea, rolul Chinei în negocierile internaționale, însă Beijingul va trebui să țină cont și de relațiile economice cu Europa.

Potrivit sursei citate, oficialii chinezi se tem că un asemenea summit ar putea eclipsa rolul Beijingului în regiune, chiar în timpul reuniunii APEC.

Xi Jinping încearcă să mențină relațiile cu Rusia fără să pună însă în pericol legăturile economice cu statele europene.

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