Racheta chineză Shenzhou-20 a fost lansată cu succes în spațiu

„Această rachetă a fost lansată cu o rată de succes de 100% încă din anii ’90, așa că nu este de mirare că totul merge ca pe roate pentru ei”, a declarat astrofizicianul Maggie Liu.

Echipajul are nevoie de șapte ore pentru a ajunge la stația spațială. Misiunea Shenzhou-20 a transportă trei astronauți – Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie – la stația spațială chineză Tiangong. Ei vor înlocui cei trei astronauți aflați în prezent pe stația spațială chineză. Ca și cei dinaintea lor, ei vor rămâne acolo aproximativ șase luni.

China launched the Shenzhou-20 crewed spaceship on Thursday, sending three astronauts to its orbiting space station for a six-month mission. pic.twitter.com/IMpamszKfU

— China Xinhua News (@XHNews) April 24, 2025