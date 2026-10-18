Răsturnare de situație în cazul O.J. Simpson după 30 de ani. Un informator secret ar fi știut ce s-a întâmplat cu arma crimei

Publicația americană The New Yor Times susține că fratele informatorului a afirmat că acesta s-ar fi aflat chiar la locul crimelor.

Informațiile nu demonstrează însă că O.J. Simpson a avut un complice, ipoteză căreia procurorii și poliția i-au acordat de-a lungul timpului puțină credibilitate.

„Știi că nu aș fi putut face asta singur”

Un alt element readus în atenție este relatarea făcută chiar de O.J. Simpson în 2006, în timp ce pregătea controversata carte „If I Did It”.

În luna iunie a acelui an, fostul star NFL s-a întâlnit într-un hotel din Miami cu scriitorul care urma să îl ajute la redactarea volumului. Simpson intenționa să prezinte ceea ce a fost descris drept o mărturisire „ipotetică” despre uciderea fostei sale soții, Nicole Brown Simpson, și a lui Ronald Goldman.

La începutul conversației înregistrate, Simpson ar fi făcut o afirmație care capătă o nouă semnificație în contextul documentelor desecretizate:

„Știi că nu aș fi putut face asta singur.”

În versiunea prezentată ulterior în „If I Did It”, Simpson a descris ipotetic crimele din 1994 și a introdus în poveste un prieten care l-ar fi ajutat, inclusiv prin îndepărtarea armei crimei și a hainelor însângerate.

Cartea a provocat controverse majore tocmai pentru că relatarea era construită sub forma unei ipotetice descrieri a modului în care Simpson ar fi putut comite crimele.

Un informator secret și misterul armei crimei

Potrivit The New York Times, noile informații provin din documente vechi de aproximativ 30 de ani, desecretizate în urma unui demers al publicației în fața unei instanțe federale.

Acestea fac referire la un informator descris drept „extrem de credibil”, care ar fi discutat cu autoritățile despre arma folosită la comiterea crimelor și care nu a fost găsită.

Mai mult, fratele acestuia a declarat pentru publicația americană că informatorul s-ar fi aflat la locul crimei.

Existența unor asemenea informații ridică noi întrebări în jurul unuia dintre cele mai mediatizate dosare penale din istoria recentă a Statelor Unite, fără a stabili însă că relatarea despre un posibil complice este adevărată.

Procurorii nu au acordat credit teoriei unui complice

Nicole Brown Simpson și Ronald Goldman au fost uciși în 1994, iar O.J. Simpson a devenit principalul suspect.

Fostul star al fotbalului american a fost judecat pentru dublă crimă într-un proces urmărit de milioane de oameni și achitat în 1995.

De-a lungul anilor, procurorii care nu au reușit să obțină condamnarea lui Simpson nu au acordat o importanță deosebită ipotezei potrivit căreia acesta ar fi avut un complice. Nici poliția nu a considerat această variantă una solidă.

În plus, relatarea „ipotetică” prezentată de Simpson în 2006 a fost privită de mulți drept o construcție menită să exploateze notorietatea cazului într-o perioadă în care fostul sportiv se confrunta cu probleme financiare și juridice.

Documentele recent desecretizate readuc însă în discuție două dintre întrebările rămase în jurul cazului: ce s-a întâmplat cu arma crimei și dacă o altă persoană ar fi putut avea informații directe despre ceea ce s-a petrecut în noaptea în care Nicole Brown Simpson și Ronald Goldman au fost uciși.