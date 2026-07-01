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„Rău pur”: 16 copii au fost găsiți într-o casă în condiții „deplorabile”

Patru adulți au fost arestați după ce autoritățile au descoperit 16 copii care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale într-o locuință din sudul statului Ohio.
„Rău pur”: 16 copii au fost găsiți într-o casă în condiții „deplorabile”
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iul. 2026, 05:07, Știri externe
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Agenții Biroului de Investigații din Ohio și reprezentanții biroului șerifului au percheziționat marți o casă din localitatea Hamden, unde au găsit copiii în condiții pe care oficialii le-au descris drept „deplorabile”, potrivit AP.

„Condiții pe care nici nu vi le puteți imagina pentru niște oameni, cu atât mai puțin pentru niște copii”, a declarat procurorul general al statului Ohio, Andy Wilson, într-o conferință de presă.

Autoritățile i-au arestat pe Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders și Elizabeth Siders. Aceștia nu au fost încă puși oficial sub acuzare în instanță și nu le-au fost desemnați avocați din oficiu.

Procurorul comitatului Vinton, William Archer, a precizat că cei patru sunt acuzați de punerea în pericol a minorilor, infracțiune de gradul al doilea, deoarece cazul implică „vătămări fizice grave”.

Oficialii nu au confirmat dacă minorii erau rude între ei, însă au precizat că nu este vorba despre un caz de trafic de persoane. De asemenea, au spus că adulții nu erau localnici și păreau să fie în tranzit.

Copiii aveau vârste cuprinse între un an și jumătate și 18 ani. Printre ei se aflau atât fete, cât și băieți. Mai mulți au fost găsiți într-o stare gravă, iar doi dintre ei au fost transportați cu elicopterul la centre de traumă de nivel maxim din cauza rănilor suferite.

Andy Wilson a declarat că este cea mai gravă situație pe care a întâlnit-o în întreaga sa carieră, descriind scena drept „rău pur”.

Ancheta este în desfășurare, iar cei patru suspecți urmează să se prezinte în fața instanței.

„Se va face dreptate pentru acești copii”, a spus Wilson

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