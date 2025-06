Război Israel-Iran. Netanyahu afirmă că Israel e pe „calea victoriei” și cere iranienilor să abandoneze Teheranul / Televiziunea de stat din Iran, bombardată / Iran se pregătește pentru „cel mai mare și cel mai intens atac cu rachete din istorie asupra teritoriului israelian”

Televiziunea de stat din Iran afirmă că „un număr” de angajați ai săi au fost uciși într-un atac israelian asupra sediului său din Teheran, scrie BBC.

Un reporter al televiziunii de stat spune că aceștia „au lucrat până în ultimul moment înainte de atac”.

Peyman Jebeli, șeful radiodifuziunii, a apărut la televiziunea de stat arătând o hârtie pătată de sânge. El spune că televiziunea de stat și angajații săi „au rezistat până la sfârșit”.

Televiziunea a revenit la transmisiuni în direct, după ce a fost întreruptă timp de câteva minute în urma atacului israelian.

O declarație militară afirmă că sistemele de apărare ale Israelului lucrează pentru a intercepta atacul, notează ALJazeera.

De asemenea, a sfătuit cetățenii să se adăpostească în adăposturi și să rămână acolo până la noi ordine.

Jurnalistul iranian Younes Shadlou a declarat că mulți dintre colegii săi se aflau încă în clădirea televiziunii de stat iraniene în momentul atacului israelian.

„Nu știu câți dintre colegii mei sunt încă înăuntru acum”, a relatat el de afară, din fața clădirii în flăcări din Teheran.

„Ni s-au dat avertismente de evacuare, dar toată lumea a rămas până în ultimul moment pentru a arăta lumii adevărata față a regimului sionist.”

Reuters: Iran se pregătește pentru „cel mai mare și cel mai intens atac cu rachete din istorie asupra teritoriului israelian” – presa de stat iraniană

Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB) a fost vizată într-un atac lansat de forțele israeliene pe teritoriul Iranului, relatează Reuters.

În timpul unei transmisii în direct, o reporteriță a televiziunii iraniene a spus că studioul se umplea de praf după ce a auzit „sunetul unei agresiuni împotriva patriei”. La câteva secunde după acest moment, o explozie a întrerupt ecranul din spatele ei. Jurnalista a ieșit rapid din cadru, în timp ce praful și resturile invadau studioul, iar în fundal se auzeau strigăte de „Allahu Akbar”.

Canalul a întrerupt imediat transmisia live și a trecut la imagini preînregistrate.

Teheranul a cerut Qatarului, Arabiei Saudite și Omanului să îl preseze pe președintele american Donald Trump să își folosească influența asupra Israelului pentru a accepta o încetare imediată a focului în schimbul flexibilității Iranului în negocierile nucleare, au declarat surse pentru Reuters.

Liderii din Golf și diplomații lor au vorbit la telefon în weekend cu Teheranul, Washingtonul și nu numai, într-un efort de a evita o extindere a conflictului, în timp ce Israelul și Iranul și-au intensificat atacurile în cea mai mare confruntare din istoria lor.

Iranul este dispus să fie flexibil în discuțiile nucleare dacă se ajunge la o încetare a focului, a declarat una dintre sursele iraniene.

G7 a adoptat un proiect de declarație privind conflictul dintre Israel și Iran, dar președintele american Donald Trump nu l-a semnat încă, scrie skynews.

Liderii mondiali s-au reunit astăzi în Canada.

Este o reuniune umbrită de conflictul din Orientul Mijlociu și marcată de temerile legate de ceea ce ar putea face Trump.

Proiectul solicită dezamorsarea conflictului, dar afirmă că Israelul are dreptul să se apere. De asemenea, subliniază că Iranul nu poate avea niciodată arme nucleare.

Nu este clar cât de aproape sau de departe se află liderul american, care a abandonat în mod rușinos o declarație comună a G7 în timpul primului său mandat.

Agenția de știri iraniană Fars a declarat că atacurile au declanșat sistemul de apărare aeriană.

Acest lucru s-a întâmplat la mai puțin de o oră după ce Israelul a emis un avertisment de evacuare pentru anumite zone ale capitalei iraniene.

Într-o declarație, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au spus: „Dragi cetățeni, pentru siguranța voastră, vă rugăm să părăsiți imediat zona menționată anterior din Districtul 3 al Teheranului.

„În următoarele ore, armata israeliană va lua măsuri în această zonă pentru a ataca infrastructura militară a regimului iranian, așa cum a făcut-o în ultimele zile în jurul Teheranului.

„Prezența voastră în această zonă vă pune viața în pericol.”

Premierul israelian afirmă că forțele aeriene ale țării sale „dețin controlul asupra spațiului aerian deasupra Teheranului”.

Benjamin Netanyahu a făcut aceste declarații în timpul vizitei sale la baza aeriană Tel Nof, din centrul Israelului, împreună cu ministrul apărării Israel Katz și șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, potrivit presei israeliene.

„Suntem pe cale să ne atingem cele două obiective: eliminarea amenințării nucleare și eliminarea amenințării rachetelor”, a spus el.

Prim-ministrul a amenințat, de asemenea, cetățenii din Teheran, spunându-le să părăsească capitala Iranului. „Luăm măsuri”, a spus Netanyahu.

Pakistanul a închis toate punctele de trecere a frontierei cu țara vecină Iran pentru o perioadă nedeterminată, potrivit oficialilor provinciali.

„Facilitățile de frontieră din toate cele cinci districte – Chaghi, Washuk, Panjgur, Kech și Gwadar – au fost suspendate”, a declarat pentru AFP Qadir Bakhsh Pirkani, un înalt oficial din provincia Balochistan, care se învecinează cu Iranul.

Cu toate acestea, nu există „nicio interdicție privind activitățile comerciale” la frontieră, iar cetățenii pakistanezi care trebuie să se întoarcă în țara lor din Iran pot trece granița, a adăugat el.

„Ne așteptăm ca astăzi să sosească aproximativ 200 de studenți pakistanezi”, a spus Munim.

Israelul a declarat că a efectuat o razie în celulele închisorii după ce oficialii au auzit deținuții exprimându-și „bucuria” în timpul unei serii de atacuri aeriene iraniene împotriva Israelului.

„În timpul recentelor lupte, s-au auzit sunete de sărbătoare din partea deținuților criminali care sunt rezidenți ai teritoriilor palestiniene” într-o închisoare din centrul Israelului, a declarat duminică serviciul penitenciar al țării.

Acesta a afirmat că unitatea de elită „Metzada” a serviciului penitenciar a fost chemată să efectueze un raid în celule și să îi îndepărteze pe cei implicați.

Un fost ministru al apărării israelian a afirmat că pregătirile pentru atacul asupra Iranului au început cu câteva luni în urmă. Relațiile dintre Israel și Iran sunt tensionate de ani de zile, cele două țări fiind implicate într-un conflict direct sau indirect. După atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, situația s-a înrăutățit și mai mult.

Yoav Gallant, un politician israelian care a ocupat funcția de ministru al apărării între 2022 și 2024, a declarat că pregătirile pentru atacul asupra Iranului au început „încă din 24 octombrie”. El a făcut această declarație în timp ce împărtășea o imagine cu el însuși în vizită la Bat Yam, un oraș din centrul Israelului care a fost lovit de atacurile iraniene în ultimele zile.

„Iranul nu a înțeles că încă din 24 octombrie am început să pregătim coridorul aerian pentru un atac asupra Teheranului – acum suntem capabili să răspundem la orice rachetă inamică cu zeci de bombe grele și precise în inima Teheranului; asta vom face”, spune el.

Directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat luni că nu au fost identificate distrugeri suplimentare la principalele facilităţi de îmbogăţire a uraniului din Iran, conform Reuters.

Șeful Agenției ONU pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) a avertizat oamenii să nu uite de tragediile și decesele din Gaza, întrucât, potrivit lui, atenția se îndreaptă în altă parte.

Philippe Lazzarini afirmă că „zeci de oameni” au fost uciși și răniți în ultimele zile în enclava. Printre aceștia, spune el, se numără și oameni înfometați care încearcă să obțină hrană din ceea ce el a numit un „sistem de distribuție letal”. ONU a fost recent exclusă din distribuirea ajutoarelor în Gaza, fiind înlocuită de un plan susținut de Israel, după ce a afirmat că Hamas deturna resursele.

Noua organizație cu sediul în SUA, Gaza Humanitarian Foundation, i-a luat locul, dar zeci de oameni au fost uciși anterior în apropierea punctelor de distribuire a ajutoarelor. Acum, Lazzarini a avertizat că decesele continuă.

#Gaza : tragedies go on unabated while attention shifts elsewhere.

Scores of people have been killed & injured in the past days including of starving people trying to get some food from a lethal distribution system.

Restrictions on bringing in aid from the UN including @UNRWA…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 16, 2025