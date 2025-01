Emisarul pentru pace desemnat de preşedintele Donald Trump a propus o oprire a exporturilor de petrol ca strategie pentru a presa Rusia să negocieze un sfârşit al războiului. Această propunere vine în contextul în care Trump ameninţă cu sancţiuni şi tarife asupra exporturilor ruseşti dacă un acord de pace nu este încheiat curând.

Un oficial de rang înalt din Ucraina a anunţat planuri de reformare a sistemului de recrutare al ţării pentru a atrage tineri cu vârste între 18 şi 25 de ani.

Această schimbare vine ca răspuns la presiunea exercitată de legislatorii americani pentru scăderea vârstei de recrutare, deşi preşedintele Volodimir Zelenski s-a opus reducerii vârstei la 18 ani, argumentând că acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra viitorului Ucrainei.

Preşedintele Donald Trump a reiterat acuzaţia din 2023, susţinând că Rusia ar fi furat planurile pentru rachetele hipersonice avansate ale SUA, pe care le-a numit „rachete super-duper”, scrie The Kyiv Independent.

Ucraina a repatariat trupurile a 757 de soldaţi care au murit luptând împotriva Rusiei, a anunţat Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, o agenţie guvernamentală de la Kiev.

Convenţiile de la Geneva prevăd că persoanele ucise în război au dreptul la o înmormântare demnă.

Centrul a mulţumit Comitetului Internaţional al Crucii Roşii pentru asistenţă.

În decembrie 2024, Ucraina a repatriat corpurile a 503 soldaţi căzuţi la datorie, majoritatea din regiunea Doneţk.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat în decembrie că aproximativ 43.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în timpul invaziei.

Friedrich Merz, favorit să devină următorul cancelar al Germaniei, a declarat că, dacă va fi ales, priorităţile sale strategice vor include o încetare justă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a relatat Der Spiegel.

Declaraţia vine după întâlnirea lui Merz cu preşedintele Volodimir Zelenski în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Merz este candidatul la funcţia de cancelar al alianţei conservatoare CDU/CSU pentru alegerile parlamentare din februarie.

Vorbind despre încheierea războiului, Merz a subliniat că Ucraina ar trebui „să câştige războiul” şi să fie liberă să îşi aleagă alianţele politice şi militare.

„Victoria înseamnă restabilirea integrităţii teritoriale cu un guvern legitim din punct de vedere democratic care să exercite suveranitatea deplină”, a adăugat Merz. Politicianul german a subliniat totuşi că Germania nu ar trebui să devină parte la război.

Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte discuţii cu preşedintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul unui briefing de presă.

Trump a declarat anterior că doreşte să se întâlnească cu Putin „foarte repede” după învestirea sa.

„Putin este pregătit, aşteptăm semnale, toată lumea este pregătită... Dacă există ceva, vă vom informa”, a declarat Peskov.

Moscova este pregătită pentru discuţii cu Washingtonul şi pe tema dezarmării nucleare, dar Marea Britanie şi Franţa trebuie de asemenea luate în considerare, a susţinut purtătorul de cuvânt.

„În interesul întregii lumi, suntem interesaţi să începem acest proces de negociere cât mai curând posibil”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat, într-un interviu pentru Fox News, afirmaţia sa anterioară potrivit căreia Rusia a furat un plan de creare a rachetelor hipersonice în timpul administraţiei Barack Obama, notează Ukrainska Pravda.

„Rusia a furat proiectul; ei l-au luat de la noi”, a adăugat el.

„O persoană rea le-a dat proiectul”, a spus el, adăugând că Statele Unite vor avea rachete superhipersonice, «ceea ce este chiar cu un pas mai bine».

Preşedintele american Donald Trump a indicat că atât preşedintele rus Vladimir Putin, cât şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski împart vina pentru războiul aflat în desfăşurare, într-un segment de interviu cu Fox News difuzat joi.

„Nici Zelenski... nu ar fi trebuit să permită să se întâmple asta. El nu este un înger”, a spus Trump. „În primul rând, el se luptă cu o entitate mult mai mare”.

Serghei Şoigu, secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei şi fost ministru al apărării, a avertizat că riscul unei ciocniri armate între puterile nucleare este în creştere, a raportat vineri agenţia de presă de stat TASS, citată de Reuters.

TASS l-a citat pe Şoigu spunând că rivalitatea geopolitică în creştere între statele mari pe scena mondială creşte riscul unei astfel de ciocniri.

De asemenea, el a fost citat acuzând alianţa militară NATO că îşi intensifică activităţile în apropierea flancului estic al Rusiei şi Belarusului şi că repetă acolo scenarii ofensive, precum şi defensive.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doreşte să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin cât mai curând posibil pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează joi Reuters.

Trump a mai spus că doreşte să exploreze reducerea armelor nucleare.

„Chiar aş vrea să mă pot întâlni cu preşedintele Putin cât mai curând pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Trump prin intermediul unei legături video, vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Este un măcel. Şi chiar trebuie să oprim acest război”.

Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Ryazan din Rusia după un atac masiv cu drone care a vizat mai multe regiuni, au raportat canalele ruseşti Telegram pe 23 ianuarie.

Tonight, Ukraine 🇺🇦 has inflicted serious damage 🔥 to the Rostneft Oil Refinery in Ryazan, Russia, ~470km from the front, using many long-range kamikaze drones



These are the most significant strikes on the 3rd largest oil refinery in Russia that Ukraine has done during the war pic.twitter.com/WMnBjZCCx1