UPDATE Statul Major General: Rusia a pierdut 506.260 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului

Rusia a pierdut 506.260 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, la 24 februarie 2022, a anunţat Statul Major General al Forţelor Armate ucrainene la 30 mai.

Acest număr include 1.160 de pierderi suferite de forţele ruseşti doar în ultima zi.

UPDATE Ucraina a distrus şapte rachete şi 32 de drone lansate de Rusia în cursul nopţii

UPDATE ISW: Rusia plănuieşte să intensifice deportările de copii ucraineni în această vară

Autorităţile ruse se pregătesc să intensifice deportarea copiilor ucraineni în Rusia pe parcursul verii din acest an, potrivit ultimului raport al Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW).

Potrivit raportului, aşa-numita Republică Populară Luhansk (LNR), şeful Leonid Pasechnik, a anunţat la 27 mai că subiecţii federali ruşi (regiuni care sunt entităţi constitutive ale Federaţiei Ruse) vor „găzdui” peste 12.000 de copii din regiunea ocupată Luhansk în cursul anului 2024 şi că programul rusesc „Vacanţe utile” va sponsoriza 40.000 de copii din Ucraina ocupată să „viziteze” Rusia pentru tabere de vară şi activităţi educaţionale, relatează Ukrinform.

UPDATE Putin majorează taxele pentru companii şi oamenii bogaţi, pentru a finanţa cheltuielile de război

Ministerul rus de Finanţe a propus majorări substanţiale ale impozitelor pentru corporaţii şi persoane fizice bogate pentru a genera aproximativ 2.600 de miliarde de ruble anual, pentru a aborda deficitul fiscal în urma invaziei la scară largă din Ucraina.

Această măsură are ca scop finanţarea în continuare a războiului, care a costat deja Rusia peste 211 miliarde de dolari, notează Kyiv Independent.

Modificările fiscale, care ar urma să fie implementate în 2025, vor genera aproximativ 29 de miliarde de dolari anual şi vor avea un impact asupra a aproximativ 2 milioane de persoane.

Se vor face excepţii pentru soldaţi, iar familiile cu mai mulţi copii vor primi rambursări.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Părţile au discutat despre cooperarea dintre cele două ţări în vederea reparării pagubelor provocate de atacuri, în special în regiunile Harkov şi Odesa, potrivit Kyiv Independent.

Acestea s-au concentrat pe creşterea flexibilităţii sistemului energetic al Ucrainei şi pe îmbunătăţirea capacităţii de generare a energiei electrice, inclusiv pe dezvoltarea capacităţilor de generare distribuită şi mobilă.

„Pentru noi, aceasta este o chestiune de supravieţuire în iarna care urmează”, a declarat Haluşcenko.

Companiile turceşti şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la aceste proiecte, punând un accent deosebit pe instalarea de centrale electrice mobile.