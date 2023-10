Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, spune că sprijinul acordat Israelului şi Ucrainei sunt „priorităţi absolute” pentru Statele Unite şi se aşteaptă la sprijin bipartizan, în ciuda revoltelor politice din Congres.

Sprijinul militar şi economic pentru Ucraina „împreună cu resursele pentru Israel sunt priorităţile noastre absolute pentru administraţia Biden”, spune Yellen.

„Am făcut acest lucru complet clar Congresului şi credem că există un sprijin bipartizan substanţial”, a spus ea la o conferinţă de presă în marginea reuniunilor FMI-Banca Mondială din Marrakech, Maroc.

Preşedintele american Joe Biden va participa la o masă rotundă a liderilor comunităţii evreieşti şi a vorbit despre sprijinul său neclintit pentru Israel în urma atacurilor teroriste de la Hamas şi despre activitatea sa de combatere a antisemitismului.

Însoţit de vicepreşedintele Kamala Harris şi de secretarul de stat al SUA Antony Blinken, Biden face marţi remarci despre situaţia din Israel după atacurile devastatoare ale Hamas, din Sala de mese de stat de la Casa Albă din Washington, SUA.

La masa rotundă participă şi consilierul pentru securitate naţională Jake Sullivan, consilierul pentru securitate internă Dr. Liz Sherwood-Randall, consilierul pentru politici interne Neera Tanden şi Steve Benjamin, consilier principal al preşedintelui pentru implicarea publică.

Şeful Statului Major al Israelului Herzl Halevi a declarat miercuri că IDF atacă cu forţă Fâşia Gaza de câteva zile.

Într-o discuţie cu rezerviştii IDF, el a spus că „Atacăm fiecare bază cunoscută a militanţilor şi liderilor Hamas, chiar dacă există limitări. IDF operează în mod adecvat, face lucrurile într-un mod precis, dar foarte dur”.

Energia electrică a fost întreruptă în Fâşia Gaza după ce singura centrală electrică din teritoriu a rămas fără combustibil, potrivit Hamas.

Acest lucru se întâmplă în contextul unui "asediu total" impus de Israel, în care cetăţenilor din Gaza le sunt refuzate din exterior alimente, apă şi energie electrică.

Palestinienii din Gaza sunt în prezent blocaţi acolo, iar punctele de trecere a frontierei spre Egipt sunt închise.

Peste 1.000 de locuitori au fost ucişi ca urmare a a atacurilor israeliene în zonă, iar 260.000 au fost strămutaţi.

James Cleverly a ajuns în Israel, unde se va întâlni cu supravieţuitori ai atacurilor.

De asemenea, ministrul de externe se va întâlni cu lideri israelieni de rang înalt pentru a sublinia sprijinul britanic pentru dreptul Israelului de a se apăra.

Cleverly a condamnat atacul Hamas şi a cerut susţinătorilor palestinienilor să nu participe la proteste în Marea Britanie.

Regele iordanian Abdullah al II-lea a declarat că Orientul Mijlociu nu va cunoaşte "nicio securitate, stabilitate sau pace" până când palestinienii nu vor obţine un stat suveran care să funcţioneze alături de Israel.

O soluţie cu două state este singura opţiune, a declarat monarhul într-un discurs rostit la deschiderea unei noi sesiuni parlamentare.

Deşi Iordania a construit relaţii strategice cu Israelul, a condamnat istoric agresiunea israeliană în Gaza şi a susţinut dreptul palestinienilor de a trăi într-un stat suveran.

În cea mai recentă actualizare de la Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, instituţia a confirmat că peste 1.000 de palestinieni au fost ucişi de loviturile israeliene, începând de sâmbătă, ca răspuns la atacurile Hamas.

1.055 de persoane au fost ucise şi alte 5.184 au fost rănite, Israelul atacând non-stop, a precizat ministerul.

Aproape două treimi dintre răniţii din Fâşia Gaza sunt femei şi copii, a declarat Ministerul palestinian al Sănătăţii.

"Toate paturile de spital sunt ocupate, medicamentele şi consumabilele medicale se epuizează", se arată într-o declaraţie.

Ministerul Sănătăţii a înregistrat 5.000 de răniţi, iar această ultimă actualizare sugerează că peste 3.000 dintre aceştia sunt femei şi copii.

Potrivit ONU, peste 260.000 de persoane au fost strămutate.

Sirenele sună în nordul Israelului, potrivit Forţelor de Apărare Israeliene (IDF).

Armata avertizează cu privire la o potenţială ameninţare aeriană dinspre Siria şi Liban în apropierea graniţelor.

Poliţia de frontieră a împuşcat mortal doi palestinieni în estul Ierusalimului.

Cele două persoane ucise aruncau cu pietre şi artificii în ofiţeri, a precizat poliţia de frontieră israeliană.

Poliţia de frontieră a precizat că decesele au avut loc marţi seara în zona anexată. "Ca răspuns la ameninţarea la adresa vieţii lor, ofiţerii au tras asupra celor doi atacatori".

Din Liban a fost lansată o rachetă spre Israel, despre care Hezbollah a declarat între timp că se află în spatele ei, notează BBC.

Armata israeliană spune acum că atacă teritoriul libanez ca răspuns, presa de stat libaneză afirmă că două zone sunt bombardate.

"Zona din jurul Dhayra este bombardată de artileria inamică, în timp ce zona din jurul Yarin este lovită de obuze cu fosfor", a raportat Agenţia Naţională de Ştiri din Liban.

BBC nu a confirmat aceste detalii.

Mai devreme, armata israeliană afirma că o rachetă a fost trasă din Liban spre un post militar israelian de la graniţă.

Racheta antitanc a lovit în apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a declarat IDF, la celălalt capăt al ţării de unde Hamas şi-a lansat atacurile.

Nu este prima dată când au izbucnit violenţe la graniţa cu Libanul în ultimele zile.

Hezbollah - care este susţinută de Iran, dar proscrisă de Israel şi de o mare parte a Occidentului ca grup terorist - a lansat rachete asupra Israelului de când Hamas şi-a început asaltul.

Singura centrală electrică din Fâşia Gaza şi singurul furnizor actual de electricitate va rămâne fără combustibil în 10-12 ore, a declarat miercuri preşedintele Autorităţii Palestiniene pentru Energie, Thafer Melhem, la postul de radio Vocea Palestinei.

Israelul şi-a întrerupt luni propria aprovizionare cu energie electrică în Gaza, ca parte a ceea ce a numit un "asediu complet" ca răspuns la atacul Hamas.

Cel puţin 30 de persoane au murit şi sute au fost rănite în urma atacurilor aeriene de sute de lovituri efectuate de Israel în Fâşia Gaza în cursul nopţii, a declarat miercuri pentru AFP un oficial guvernamental al Hamas.

Zeci de clădiri rezidenţiale, fabrici, moschei şi magazine au fost lovite, a declarat şeful biroului de presă al guvernului, Salama Marouf.

Armata israeliană a confirmat că a lovit mai multe ţinte Hamas în timpul nopţii. Aceasta a precizat că avioanele de luptă au distrus "sisteme avansate de detectare" pe care Hamas le folosea pentru a repera avioanele militare.

Thailanda a declarat că a primit informaţii potrivit cărora alţi trei dintre cetăţenii săi au fost luaţi ostatici în timpul violenţelor în curs de desfăşurare din Gaza, ridicând numărul total al răpirilor la 14, a anunţat miercuri Ministerul de Externe.

Acesta a precizat că 20 dintre cetăţenii săi au fost ucişi şi 13 au fost răniţi în conflict.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, locotenentUL Conricus, a declarat că misiunea armatei israeliene este "să ne asigurăm că Hamas, la sfârşitul acestui război, nu va avea nicio capacitate militară prin care să poată ameninţa sau ucide civili israelieni".

Oficialii israelieni au făcut un clip scurt menit să pună semnul de egalitate între gruparea terorisă ISIS şi grupul paramilitar palestinian HAMAS.

„Aceleaşi tactici, nume diferite. Lumea a învins ISIS. Vom învinge Hamas”, susţin încrezători israelienii.

Same tactics, different names.



The world defeated ISIS.



We will defeat Hamas.



Share pic.twitter.com/lCfcwdZqX7