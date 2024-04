UPDATE ISW: Ucraina va fi ,,capabilă să contracareze" ofensiva Rusiei dacă ajutorul american va sosi rapid

Ucraina va putea să limiteze efectele noii ofensive ruseşti, aşteptată în cursul verii, dacă ajutorul militar american adoptat la Congres va sosi rapid, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW - Institute for the Study of War) în raportul din 21 aprilie.

ISW notează că ajutorul militar anticipat pentru Ucraina trebuie să fie livrat rapid pentru a reprima ofensiva aşteptată.

,,Forţele ruseşti vor intensifica probabil operaţiunile ofensive în curs de desfăşurare şi atacurile cu rachete şi drone în următoarele săptămâni pentru a exploata fereastra de limitare a constrângerilor materiale ucrainene care se apropie", apreciază raportul, adăugând că Ucraina ,,va fi probabil capabilă să atenueze actuala ofensivă rusă, presupunând că asistenţa americană reluată va sosi rapid".

Acest raport al ISW vine în contextul în care este de aşteptat ca rachetele cu rază lungă de acţiune să fie livrate Ucranei ,,până la sfârşitul săptămânii", notează The Kyiv Independent.

Congresul american a adoptat, la sfârşitul săptămânii trecute, pachetul de asistenţă pentru Ucraina, în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari, după mai multe luni în care acesta a fost blocat de republicani. Se aşteaptă ca Senatul SUA să aprobe ajutorul, urmând ca preşedintele Joe Biden să semneze proiectul de lege.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Rusia va încerca să cucerească oraşul Chasiv Yar din regiunea Doneţk, situat la vest de Bahmut, ocupat de Rusia, până la 9 mai, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru NBC News în 21 aprilie, scrie The Kyiv Independent.

La 9 mai, Rusia sărbătoreşte Ziua Victoriei, o sărbătoare care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Comentariile lui Zelenski se aliniază cu cele făcute de comandantul-şef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, pe 14 aprilie, în contextul în care situaţia din regiune se deteriorează, iar muniţiile şi armamentul aşteaptă să ajungă din partea SUA, după ce Washingtonul a adoptat, la sfârşitul săptămânii trecute, pachetul de asistenţă militară pentru Kiev, blocată mai multe luni în Congres.

,,Am vizitat regiunea recent. Am vorbit cu soldaţii. Soldaţii spun că le lipseşte echipamentul", a declarat Zelenski. ,,Ei trebuie să lupte cu dronele de recunoaştere ruseşti, care în esenţă ghidează artileria. Şi noi avem nevoie de proiectile de artilerie. Sper că vom reuşi să rămânem, iar armele vor veni la timp şi vom respinge inamicul, iar apoi vom rupe planurile Federaţiei Ruse", a afirmat liderul de la Kiev, relevă sursa citată.