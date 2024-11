La o zi după ce înregistrările video au arătat că trupele ruse au plantat un steag rusesc într-o zonă gri din apropierea frontierei din regiunea ucraineană Cernihiv, Serviciul Poliţiei de Frontieră de Stat a Ucrainei a publicat o înregistrare video care arată o dronă distrugând steagul, relatează Kyiv Independent.

„Informaţiile au indicat că grupul rus de sabotaj şi recunoaştere a părăsit zona chiar înainte de eliminarea steagurilor stabilite, neîndrăznind să întreprindă alte acţiuni”, a scris serviciul într-o declaraţie care însoţeşte videoclipul.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a raportat că, pe baza informaţiilor ucrainene, Phenianul încearcă să schimbe participarea sa în războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru accesul la tehnologia rusă în domeniul rachetelor, nuclear şi alte programe militare, scrie Ukrainska Pravda.

„Acest lucru este extrem de periculos. Toate acestea nu pot decât să îi preocupe pe partenerii noştri”, a afirmat Sybiha.

Elon Musk a ridiculizat declaraţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia Ucraina este o ţară independentă care nu poate fi obligată să „stea jos şi să asculte” la masa negocierilor.

Musk a repostat un citat modificat din interviul lui Zelenskyy cu Radio Ucraina. Tweet-ul repostat de miliardar suna după cum urmează: „SUA nu ne pot forţa să „stăm şi să ascultăm” la masa negocierilor. Suntem o ţară independentă”.

