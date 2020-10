Reacţia lui Trump după ce SUA a stabilit un nou record de cazuri de COVID-19. Ce a spus despre 40 de milioane de oameni

Preşedintele Donald Trump a explicat într-o postare pe Twitter că acesta este rezultatul testărilor făcute mai bine decât în alte ţări.

„Motivul pentru care avem atât de multe cazuri, comparativ cu alte ţări care nu s-au descurcat la fel de bine ca noi, este că testările noastre sunt mai multe şi mai bune. Am testat 40 de milioane de oameni. Dacă am fi testat 20 de milioane, numărul cazurilor ar fi fost la jumătate”, a scris Trump.

Oficiali federali din SUA încearcă deja să decidă cine va primi primele doze ale unui eventual vaccin anti-Covid-19, în condiţiile în care primul vaccin ar putea ajunge pe piaţă în iarnă, dar vor fi necesare câteva luni până va fi disponibil la scară largă. Între timp, specialiştii în Sănătate cer oamenilor să continue să poarte masca de protecţie. În total, de la începutul epidemiei aici, au fost înregistrate peste 3,11 milioane de cazuri şi 133.290 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED!