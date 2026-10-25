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Rebelii Houthi amenință din nou aeroportul din Riad, după reluarea zborurilor. Un atac anterior a ucis 13 persoane

Rebelii Houthi din Yemen au avertizat duminică asupra continuării atacurilor asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad, Arabia Saudită, pe care îl consideră o „țintă militară”.
Rebelii Houthi amenință din nou aeroportul din Riad, după reluarea zborurilor. Un atac anterior a ucis 13 persoane
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 03:15, Știri externe
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Avertismentul vine la câteva ore după ce administrația aeroportului a anunțat reluarea zborurilor prin două terminale, în urma suspendării operațiunilor la începutul lunii octombrie.

Houthi amenință companiile aeriene și pasagerii

Yahya Saree, purtătorul de cuvânt militar al rebelilor Houthi, a declarat duminică faptul că aeroportul King Khalid rămâne o „țintă militară” și că operațiunile împotriva acestuia vor continua, scrie Reuters.

Oficialul le-a transmis companiilor aeriene, angajaților aeroportului și călătorilor să evite utilizarea acestuia.

Sâmbătă seara, administrația aeroportului a anunțat că, începând de duminică, Terminalul 1 va fi destinat zborurilor interne, iar Terminalul 2 va deservi zborurile internaționale operate de transportatorii naționali.

Un atac soldat cu 13 morți a dus la suspendarea zborurilor

Operațiunile aeroportului au fost oprite pe 10 octombrie, în urma unui atac revendicat de rebelii Houthi, în care 13 persoane au fost ucise și peste 300 au fost rănite. Potrivit Reuters, acesta a fost cel mai sângeros atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu.

Suspendarea zborurilor a fost prelungită două zile mai târziu.

Rebelii Houthi au lansat în repetate rânduri rachete balistice și drone asupra aeroporturilor, porturilor și instalațiilor petroliere din Arabia Saudită, folosind aceste atacuri pentru a pune presiune asupra regatului, aliat al Statelor Unite, în contextul conflictului regional.

Arabia Saudită își intensifică implicarea militară în Yemen

Arabia Saudită și-a intensificat recent implicarea militară în Yemen, lansând atacuri asupra rebelilor Houthi și sprijinind o contraofensivă a guvernului yemenit.

Aceste evoluții au loc după ce rebelii au preluat, luna trecută, teritorii strategice de-a lungul coastei Mării Roșii.

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