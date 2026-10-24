Republica Moldova va declara persona non-grata un angajat al ambasadei Rusiei. Decizia, după căderea unei drone la Telenești

Un angajat al Ambasadei Rusiei în Republica Moldova va fi declarat persona non grata după ce o dronă încărcată cu explozibil s-a prăbușit, vineri, la aproximativ 100 de metri de o casă în satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la Chișinău, care a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și incidentul produs.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis MAE de la Chișinău.

Decizia vine după ce vineri, poliția a fost sesizată, de un localnic din satul Chiștelnița, în legătură cu o dronă prăbușită la o distanță de aproximativ 100 de metri de casa acestuia.

Zona în care s-a produs incidentul a fost securizată de polițiști, iar specialiștii Secției tehnico-explozivǎ a Poliției examinează obiectul și urmează să stabilească toate circumstanțele.