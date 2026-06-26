Rețea care exporta sisteme pentru avioane în Rusia, anihilată de serviciile de securitate din Republica Moldova

Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a anunțat vineri anihilarea unei scheme de export ilegal al mărfurilor către companii afiliate complexului militar-rus.

O companie din Republica Moldova ar fi exportat, începând cu anul 2022, sisteme de control și măsurare destinate motoarelor aeronavelor de instruire și de luptă către entități din Federația Rusă supuse sancțiunilor internaționale.

Mărfurile ar fi fost declarate autorităților vamale drept „aparate de reciclare a deșeurilor”, iar beneficiarul final ar fi fost disimulat prin intermediul unei companii create în Federația Rusă.

Valoarea exporturilor investigate depășește 21 de milioane de lei.

Ofițerii SIS și procurorii au făcut, în acest caz, șase percheziții, în cadrul cărora au fost ridicate componente ale sistemelor de control și măsurare, echipamente informatice, telefoane mobile, documente tehnice și contracte relevante pentru cauza penală. Acestea urmează să fie expertizate și examinate.