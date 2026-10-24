Reuters: Administrațiile Biden și Trump au cerut de mai multe ori activarea sau dezactivarea Starlink în diferite țări

În timpul mandatului lui Joe Biden, solicitările au vizat inclusiv întreruperea accesului unor grupări susținute de Iran, precum rebelii houthi din Yemen și Hezbollah din Liban, dar și extinderea accesului la internet în Iran și Ucraina.

Patru foști oficiali au declarat că administrația Biden a cerut activarea serviciului în Iran pentru a facilita comunicațiile în timpul protestelor și în Ucraina pentru a sprijini armata.

În mod similar, administrația Trump a discutat cu Musk și cu reprezentanții SpaceX despre activarea Starlink în Iran, după atacurile americano-israeliene din iunie 2025 și februarie 2026, în speranța că accesul la internet ar putea ajuta protestatarii antiguvernamentali. Informațiile provin de la un fost oficial de rang înalt al administrației Trump și de la o persoană familiarizată cu discuțiile, potrivit Reuters.

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului. Solicitările anterioare ale administrațiilor americane privind accesul la Starlink sunt dezvăluite pentru prima dată.

Starlink, un instrument important pentru politica externă a SUA

Solicitările adresate lui Musk evidențiază relația strânsă dintre guvernul american și SpaceX, compania care deține sistemul de comunicații prin satelit utilizat atât de armata SUA, cât și de aliații săi.

Dependența administrațiilor americane de o companie privată pentru aplicarea unor obiective de politică externă ridică întrebări cu privire la influența pe care o poate exercita un singur om asupra unor decizii cu implicații geopolitice și militare.

Controversa s-a intensificat după restricțiile recente impuse utilizării sistemelor SpaceX de către Ucraina. Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea, iar unii consideră că Europa ar trebui să dezvolte propriile capacități de comunicații militare prin satelit, în condițiile în care nu există, pe termen scurt, o alternativă viabilă la serviciile companiei americane.

Restricțiile Starshield afectează comunicațiile armatei ucrainene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că accesul țării sale la Starshield, versiunea militară a sistemului Starlink, a fost limitat intenționat, afectând performanța dronelor militare ucrainene. El a afirmat, de asemenea, că viteza serviciului Starlink a fost redusă.

Ucraina folosește Starlink pentru comunicațiile militare și pentru anumite activități de apărare împotriva atacurilor cu rachete rusești. Receptoarele Starshield, concepute pentru a rezista bruiajului radio, sunt utilizate la bordul dronelor și pentru a asigura legătura dintre aparate și operatorii aflați la distanță, inclusiv în misiuni desfășurate în spatele liniilor rusești.

Reuters a relatat anterior că ordinul de limitare a serviciului Starshield ar fi venit din interiorul Casei Albe. Administrația Trump a recunoscut reducerea performanței serviciului, fără să confirme dacă a ordonat măsura.

Casa Albă a îndrumat Reuters către declarațiile făcute vineri de Donald Trump. Președintele american a spus că nu a discutat cu Musk despre problemele de acces ale Ucrainei și că, „dacă există o problemă, o voi rezolva”.

Halyna Yusypiuk, purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Washington, a declarat că prioritatea Kievului este restabilirea serviciului la viteza normală, subliniind că „viețile oamenilor noștri depind de acest lucru”.

SpaceX nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta situația. Musk a afirmat însă, într-o postare pe rețelele sociale, că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA, iar eventualele restricții privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite.

Congresmanul democrat Jason Crow a cerut clarificări privind modificările recente, avertizând asupra riscurilor generate de dependența SUA de SpaceX. „Miliardarii nealeși și companiile private nu ar trebui să decidă ce este în interesul securității naționale a Americii”, a declarat acesta.

Cum au intervenit administrațiile americane în utilizarea Starlink

În timpul administrației Biden, oficialii americani au colaborat cu SpaceX atât pentru a limita accesul adversarilor SUA la serviciu, cât și pentru a extinde disponibilitatea acestuia în cazul aliaților.

Potrivit foștilor oficiali citați de Reuters, discuțiile au implicat frecvent reprezentanți ai Pentagonului și ai Casei Albe și au vizat inclusiv terminale Starlink despre care serviciile de informații suspectau că ajunseseră la grupări susținute de Iran.

În octombrie 2023, în timpul confruntărilor dintre Israel și Hezbollah în sudul Libanului, oficiali din serviciile de informații au informat Casa Albă că persoane asociate grupării ar fi putut avea acces la terminale Starlink. Îngrijorări similare au apărut în 2024 în legătură cu rebelii houthi din Yemen, în timpul unei campanii aeriene americane împotriva grupării.

Administrația Biden a cerut SpaceX să identifice terminalele respective și să le dezactiveze. Cel puțin o parte dintre acestea au fost oprite, potrivit a doi dintre foștii oficiali.

Într-un document transmis în 2024 Biroului pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului al SUA, SpaceX a precizat că lucrează îndeaproape cu agențiile guvernamentale pentru obținerea autorizațiilor de export necesare și pentru protejarea tehnologiilor în sprijinul obiectivelor de securitate națională și de politică externă.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, oficialii administrației Biden au făcut demersuri pentru extinderea utilizării Starlink de către armata ucraineană.

În același an, Musk a ordonat, potrivit unor relatări anterioare ale Reuters, întreruperea acoperirii Starlink în anumite zone pe care Ucraina încerca să le recucerească. Decizia i-ar fi surprins pe oficialii de la Casa Albă. Musk a declarat public că a refuzat o solicitare ucraineană de activare a rețelei în apropierea orașului-port Sevastopol din Crimeea, pentru a sprijini un atac asupra flotei ruse, motivând că nu dorea să contribuie la un act major de război.

Starlink în Iran, după proteste și atacurile americano-israeliene

Administrația Biden a solicitat activarea Starlink în Iran în timpul protestelor izbucnite în septembrie 2022, după moartea Mahsei Amini, o tânără arestată pentru că nu purta hijabul conform regulilor impuse de autorități. Un fost oficial a declarat că terminale Starlink au fost transportate în Iran cu ajutorul administrației americane, fără să precizeze numărul acestora.

Administrația Trump a întreprins demersuri similare în 2025 și 2026, discutând cu Musk și SpaceX despre introducerea și activarea terminalelor în Iran după atacurile americano-israeliene.

Nici administrația Trump, nici SpaceX nu au confirmat public că terminalele au fost activate. The Wall Street Journal a relatat în februarie că guvernul american ar fi trimis mii de terminale Starlink în Iran. Delegația iraniană la Organizația Națiunilor Unite nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.