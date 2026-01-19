Prima pagină » Știri externe » Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King a murit la vârsta de 76 de ani

Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King a murit la vârsta de 76 de ani

Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King, implicat și în crearea altor filme animate marca Disney, precum, Aladdin, Frumoasa și Bestia, dar și Mica Sirenă, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.
Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King a murit la vârsta de 76 de ani
Sursă foto: Captură ecran Youtube / The Lion King (Regele Leu)
Daiana Rob
19 ian. 2026, 13:06, Cultură-Media

Anunțul a fost dat, duminică, de Robert „Bob” Inger, directorul companiei Walt Disney. „Roger Allers a fost un vizionar creativ ale cărui numeroase contribuții la Disney vor dăinui pentru generațiile viitoare”, a declarat directorul companiei, citat de Euronews. 

„El a înțeles marea putere de a spune povești – cum personajele, emoția și muzica se pot îmbina pentru a crea un ceva atemporal. Munca sa a contribuit la definirea unei ere a animației care continuă să inspire publicul din întreaga lume și îi suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a oferit Disney. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și colaboratorii săi”, a încheiat Robert Inger.

Roger Allers a coregizat filmul The Lion King (Regele Leu), lungmetraj animat nominalizat la Oscar. Filmul a fost un succes în box office, devenind cel mai profitabil lunmetraj al anului 1994, dar și unul dintre cele mai îndrăgite filme de animație din toate timpurile. Allers a adaptat, de asemenea, scenariul pentru musicalul „Regele Leu” de pe Broadway, care i-a adus o nominalizare la premiul Tony în 1998.

Don Hahn, producătorul cunoscutului film animat, a scris și el un mesaj de condoleanțe.

„Era un om cu totul deosebit: infinit de curios, vesel, și profund uman, mereu dornic să ne povestească întâmplări care ne aminteau de minunile vieții. El trăiește mai departe în opera sa și în inimile tuturor celor care am avut norocul să-l cunoaștem”, a declarat Hahn.

Dave Bossert, supervizorul de efecte vizuale din cadrul Walt Disney a declarat că, în pofida succesului filmului The Lion King, Roger Allers a rămas același om: „A continuat să coregizeze The Lion King, un succes fenomenal, dar acest lucru nu i s-a urcat la cap… Avea un sentiment de uimire, generozitate și entuziasm care îi inspira pe toți cei din jurul său”, a declarat Bosset.

Acesta a mai adăugat că Roger Allers a fost un „artist și regizor deosebit de talentat”, afirmând că Allers a fost „adevăratul pilon al renașterii animației Disney”.

Roger Allers s-a născut în 29 iunie 1949 la New York. Acesta s-a implicat și în crearea unor filme precum Aladdin, Frumoasa și Bestia, dar și Salvatorii în Australia (Rescuers Down Under) 1990.

Printre alte realizări ale sale se numără Watership Down, Return to Never Land, Ted, Ted 2 și adaptarea animată a cărții „Profetul” de Kahlil Gibran din 2015.

 

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor