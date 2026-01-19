Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King a murit la vârsta de 76 de ani

Anunțul a fost dat, duminică, de Robert „Bob” Inger, directorul companiei Walt Disney. „Roger Allers a fost un vizionar creativ ale cărui numeroase contribuții la Disney vor dăinui pentru generațiile viitoare”, a declarat directorul companiei, citat de Euronews.

„El a înțeles marea putere de a spune povești – cum personajele, emoția și muzica se pot îmbina pentru a crea un ceva atemporal. Munca sa a contribuit la definirea unei ere a animației care continuă să inspire publicul din întreaga lume și îi suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a oferit Disney. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și colaboratorii săi”, a încheiat Robert Inger.

Roger Allers has sadly passed away at the age of 76. He was the co-director of ‘The Lion King’ and worked on ‘The Little Mermaid’, ‘Aladdin’, ‘Beauty and the Beast’, ‘The Rescuers Down Under’ and many more. pic.twitter.com/A97nOREAG5 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 18, 2026

Roger Allers a coregizat filmul The Lion King (Regele Leu), lungmetraj animat nominalizat la Oscar. Filmul a fost un succes în box office, devenind cel mai profitabil lunmetraj al anului 1994, dar și unul dintre cele mai îndrăgite filme de animație din toate timpurile. Allers a adaptat, de asemenea, scenariul pentru musicalul „Regele Leu” de pe Broadway, care i-a adus o nominalizare la premiul Tony în 1998.

Don Hahn, producătorul cunoscutului film animat, a scris și el un mesaj de condoleanțe.

„Era un om cu totul deosebit: infinit de curios, vesel, și profund uman, mereu dornic să ne povestească întâmplări care ne aminteau de minunile vieții. El trăiește mai departe în opera sa și în inimile tuturor celor care am avut norocul să-l cunoaștem”, a declarat Hahn.

Dave Bossert, supervizorul de efecte vizuale din cadrul Walt Disney a declarat că, în pofida succesului filmului The Lion King, Roger Allers a rămas același om: „A continuat să coregizeze The Lion King, un succes fenomenal, dar acest lucru nu i s-a urcat la cap… Avea un sentiment de uimire, generozitate și entuziasm care îi inspira pe toți cei din jurul său”, a declarat Bosset.

Acesta a mai adăugat că Roger Allers a fost un „artist și regizor deosebit de talentat”, afirmând că Allers a fost „adevăratul pilon al renașterii animației Disney”.

Roger Allers s-a născut în 29 iunie 1949 la New York. Acesta s-a implicat și în crearea unor filme precum Aladdin, Frumoasa și Bestia, dar și Salvatorii în Australia (Rescuers Down Under) 1990.

Printre alte realizări ale sale se numără Watership Down, Return to Never Land, Ted, Ted 2 și adaptarea animată a cărții „Profetul” de Kahlil Gibran din 2015.