Româncă din Italia, suspectată că și-a ucis fiica de 13 ani, iar apoi s-a sinucis

Tragedia a fost descoperită duminică dimineață de fiica cea mare a femeii, care a alertat imediat autoritățile, relatează ANSA.

Tragedia s-a petrecut într-un bloc din cartierul Parella, aflat în vestul orașului Torino.

Tânăra de 19 ani a revenit acasă în jurul orei 11:00. Ea și-a găsit sora de 13 ani inconștientă, întinsă pe podeaua dormitorului. În aceeași încăpere, mama fetelor, o româncă de 40 de ani, era găsită fără viață.

Echipajele medicale au încercat minute în șir să o resusciteze pe adolescentă. În cele din urmă, medicii au declarat decesul acesteia.

Tânăra care a descoperit victimele a suferit un șoc puternic și a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

Anchetatorii iau în calcul un omor urmat de sinucidere

Primele cercetări indică ipoteza unui omor urmat de sinucidere. Potrivit informațiilor preliminare, femeia și-ar fi ucis fiica prin strangulare, apoi și-ar fi luat viața.

Polițiștii criminaliști și procurorii au efectuat cercetări la fața locului și au început audierea rudelor și vecinilor.

Ancheta urmărește să stabilească împrejurările exacte ale tragediei și motivele care au dus la gestul extrem.

Femeia trecea printr-o perioadă dificilă

Potrivit vecinilor, femeia se despărțise de soț în urmă cu câteva luni. Aceștia spun că era o persoană liniștită și politicoasă, însă devenise tot mai tristă după separare.

Femeia locuia împreună cu cele două fiice, în timp ce fostul soț se află în România. Locatarii spun că nu au auzit certuri sau scandaluri în apartament înaintea tragediei.

Investigația este în desfășurare

Dosarul este coordonat de procurorii din Torino, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Anchetatorii urmează să dispună expertize medico-legale și alte investigații pentru confirmarea cauzelor deceselor.

Autoritățile italiene nu au comunicat, până în prezent, concluziile finale ale anchetei.