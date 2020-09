Rusia a declarat stare de urgenţă în Norilsk după "catastrofă ecologică" din răul Ambarnaya/ 20.000 de tone de petrol s-au scurs în apă

Imaginile care au circulat online arată o situaţie îngrozitoare în aprioprierea oraşului Norilsk în zona artică a Rusiei. Într-un video s-a arata că râul contaminat poate susţine focul.

Autorităţile au declarat stare de urgenţă în regiune.

Vremea din zonă a fost neobişnuit de caldă pentru acestă perioadă, iar gheaţa care era considerată permanentă a început să se topească.

Rusia a adus o echipă de specialişti în catastrofe ecologice. Un al doilea râu prezintă şi el semne de contaminare.

Dacă încălzirea globală se dovedeşte ca fiind cauza incidentului ar putea duce la o serie de anchete cu privire la alte zone de extracţie a petrolului şi gazului care se bazează pe gheaţa permanentă.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0