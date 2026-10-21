Rusia anunță când ar putea relua negocierile de pace cu Ucraina și SUA. Ce i-a transmis Putin emisarului lui Trump

Discuțiile au loc în contextul eforturilor administrației Donald Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

Ușakov a afirmat că Putin i-a prezentat emisarului american ceea ce a descris drept situația obiectivă de pe front, susținând că inițiativa militară se află în totalitate de partea trupelor ruse.

Întâlnirea de la Sankt Petersburg a fost a noua întrevedere față în față dintre Putin și Witkoff. Emisarul american a declarat că a venit cu propuneri pentru un posibil acord de pace și că dorește să discute despre reluarea negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, scrie TVP World.

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Potrivit lui Ușakov, noile discuții ar urma să se concentreze pe construirea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului. Consilierul Kremlinului a precizat că Witkoff l-a informat pe Putin despre întâlnirile de la Oslo, unde au fost discutate noi abordări ale Kievului și ale partenerilor europeni.

Ușakov a apreciat însă că propunerile prezentate de europeni și de Ucraina nu conțin prea multe elemente utile pentru soluționarea conflictului, potrivit Reuters.

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În cadrul întâlnirii cu Witkoff, Vladimir Putin a afirmat că Rusia ar putea contribui la soluționarea preocupărilor Washingtonului privind programul nuclear iranian, invocând relațiile de lungă durată dintre Moscova și Teheran.

Liderul rus a menționat, de asemenea, posibilitatea furnizării unor cantități mari de îngrășăminte către Statele Unite, pentru sprijinirea fermierilor americani.

Putin a declarat că dorește să discute despre o posibilă întâlnire cu Donald Trump în China, luna viitoare. Kremlinul a sugerat că la întrevedere ar putea participa și președintele chinez Xi Jinping.

Potrivit lui Ușakov, discuțiile dintre Putin și Witkoff au durat aproape trei ore și au inclus și punerea în aplicare a acordului din 9 octombrie privind livrările de motorină rusească către piețele americane și internaționale.

Negocierile de pace, blocate de diferențele dintre Rusia și Ucraina

Rusia și Ucraina rămân la distanță în ceea ce privește condițiile unui eventual acord de pace. Vladimir Putin nu a dat semne că ar renunța la principalele obiective de război ale Moscovei, printre care controlul deplin asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei și excluderea aderării Kievului la NATO.

Ultimele negocieri de pace mediate de Statele Unite au avut loc în februarie, înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului.

Între timp, Donald Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a ajunge la un acord cu Rusia. Marți, liderul american a declarat că a venit momentul ca Ucraina să pună capăt războiului, avertizând că, în caz contrar, s-ar putea confrunta cu „un lucru foarte rău”.

Trump promisese în campania electorală că va încheia războiul din Ucraina în 24 de ore, însă conflictul continuă.

Relațiile dintre Washington și Kiev, afectate de disputa privind sprijinul militar

Relațiile dintre Statele Unite și Ucraina s-au deteriorat în ultimele săptămâni, pe fondul unor neînțelegeri privind schimbul de informații militare și accesul Kievului la sistemele de comunicații prin satelit Starshield.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Elon Musk ar fi ordonat săptămâna trecută reducerea funcționării unei versiuni militare a serviciului Starlink, utilizată de Ucraina pentru monitorizarea atacurilor rusești cu rachete balistice. Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informația.

Musk a afirmat că astfel de decizii aparțin armatei americane sau președintelui. Donald Trump a negat că ar fi responsabil, iar secretarul de stat Marco Rubio a susținut miercuri că Washingtonul nu a retras accesul Ucrainei la Starlink.

Zelenski a declarat că, în urma discuțiilor de la Oslo, s-a ajuns la un acord pentru rezolvarea problemelor legate de schimbul de informații și de accesul la sistemele de comunicații.

Evoluțiile au loc într-un moment în care Kievul și aliații săi europeni sunt îngrijorați că Statele Unite și-ar putea reduce sprijinul pentru Ucraina, în timp ce administrația Trump încearcă să obțină reluarea negocierilor cu Moscova.