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Rusia lovește tot mai puternic înainte de iarnă. Cu ce problemă majoră se confruntă Ucraina în fața atacurilor

Ucraina se confruntă cu o criză a stocurilor de rachete interceptoare Patriot, esențiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești.
Rusia lovește tot mai puternic înainte de iarnă. Cu ce problemă majoră se confruntă Ucraina în fața atacurilor
Volodimir Zelenski/sursa foto: Europa Press/ABACAPRESS.COM via Hepta
Andrei Rachieru
16 oct. 2026, 09:57, Știri externe
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Potrivit unor surse citate de CNN și The Washington Post, rezervele Kievului au ajuns la niveluri critice, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de venirea iernii.

Un oficial ucrainean, citat sub protecția anonimatului de The Washington Post, a declarat că la 7 octombrie mai existau doar zece rachete interceptoare, care au fost folosite în timpul atacurilor ulterioare. În prezent, ar mai fi disponibile doar câteva.

„Situația este extrem de tensionată. Civili nevinovați mor în fiecare zi”, a declarat o altă sursă ucraineană pentru publicația americană.

CNN a relatat, de asemenea, că aproape toate rachetele balistice lansate în timpul celui mai recent atac nu au fost interceptate din cauza lipsei muniției pentru sistemele Patriot.

Ucraina, fără suficiente rachete Patriot pentru a opri atacurile Rusiei

Deficitul de interceptoare apare într-un moment critic pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei. Sistemele Patriot, fabricate în Statele Unite, reprezintă una dintre principalele capacități ale Kievului de a intercepta rachetele balistice rusești.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de sezonul rece. Într-un atac desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, trei centrale electrice din Kiev au fost lovite. Bilanțul prezentat în informațiile citate indică patru persoane ucise și alte 25 rănite.

Lipsa rachetelor interceptoare riscă să reducă semnificativ capacitatea Ucrainei de a proteja infrastructura critică și populația civilă împotriva atacurilor cu rachete balistice.

Rachetele Patriot, tot mai greu de procurat la nivel mondial

Criza Ucrainei este agravată de deficitul global de rachete interceptoare PAC, utilizate de sistemele Patriot. Cererea pentru aceste muniții a crescut puternic, iar stocurile au fost afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit The Washington Post, Statele Unite au folosit peste 1.000 de rachete Patriot și THAAD în prima lună a conflictului din regiune.

În aceste condiții, aprovizionarea Ucrainei depinde și de capacitatea aliaților de a obține muniții americane. Statele europene membre NATO achiziționează armament pentru Kiev prin mecanismul PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), destinat satisfacerii priorităților militare ucrainene.

Președintele american Donald Trump a amenințat însă că ar putea suspenda vânzările de armament, pe fondul deteriorării relațiilor cu Volodimir Zelenski.

Tensiunile dintre Trump și Zelenski complică sprijinul pentru Ucraina

Relațiile dintre Washington și Kiev s-au deteriorat în contextul divergențelor privind politica față de Rusia. Zelenski a criticat decizia administrației americane de a relaxa sancțiunile energetice impuse Moscovei, după ce Trump a convenit cu Vladimir Putin reluarea exporturilor rusești de motorină.

Potrivit președintelui ucrainean, disputa a fost urmată de reducerea vitezei serviciilor Starlink și de întreruperea schimbului de informații cu Statele Unite.

Joi, Zelenski a anunțat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, după o scurtă pauză solicitată de Washington. Trump a criticat decizia, afirmând că loviturile contribuie la creșterea prețurilor globale la combustibili.

În pofida tensiunilor politice, mecanismul PURL continuă să funcționeze. Un oficial de rang înalt al NATO a declarat pentru The Washington Post, sub protecția anonimatului, că livrările de muniție pentru apărarea antiaeriană, inclusiv interceptoarele Patriot, continuă.

O sursă ucraineană citată de aceeași publicație a pus însă sub semnul întrebării regularitatea livrărilor, afirmând că aprovizionarea a fost neregulată încă din luna mai și că nu există garanții privind sosirea următoarelor transporturi.

Deficitul de rachete Patriot reprezintă astfel o vulnerabilitate majoră pentru Ucraina, în condițiile în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, iar necesarul de muniție depășește capacitatea disponibilă de aprovizionare.

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