Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump privind sancțiunile

Donald Trump a declarat sâmbătă că nu a anunțat încă o decizie finală privind sancțiunile împotriva Rusiei, la o zi după ce a acordat derogări de la aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale legate de exporturile rusești, relatează Reuters.

Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că Trump intenționează să folosească o perioadă de până la 60 de zile pentru a analiza impactul economic al măsurilor.

„Mulți dintre voi nu știți încă ce decizie am luat, dar vom lămuri lucrurile și veți afla și voi”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

Decizia vine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative din noiembrie, în condițiile în care Trump se confruntă cu presiuni legate de prețurile ridicate ale energiei, pe fondul perturbării aprovizionării globale cu petrol din cauza războiului cu Iranul.

Rubio explică de ce Trump amână aplicarea sancțiunilor

Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale importante prevăzute de Legea Graham, pe care o promulgase luna trecută la solicitarea parlamentarilor care urmăreau intensificarea presiunilor asupra Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Măsurile, care includ taxe vamale pentru produsele rusești și sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol și gaze din Rusia, urmau să intre în vigoare săptămâna viitoare.

Ordinul executiv nu precizează durata derogării, însă Rubio a declarat că președintele a ales o perioadă de analiză de 60 de zile.

„Cred că președintele dorește să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza ce ar însemna impunerea atât a sancțiunilor, cât și a taxelor vamale pentru economia globală și chiar pentru economia Statelor Unite”, a declarat Rubio înainte de a pleca într-o vizită în Uzbekistan.

Un factor care complică decizia este faptul că Legea Graham prevede nu doar sancțiuni împotriva Rusiei, ci și taxe vamale pentru produsele provenite din țările care importă energie rusească.

Rubio a menționat India, un partener important al Statelor Unite care și-a diversificat sursele de energie, dar rămâne puternic dependent de petrolul rusesc.

Zelenski critică decizia. Nemulțumiri și în rândul republicanilor

Ordinul executiv semnat vineri a fost criticat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că măsura îl va încuraja pe Vladimir Putin și va prelungi războiul.

Senatoarea republicană Darline Graham, din Carolina de Sud, al cărei frate, regretatul Lindsey Graham, a susținut legislația care îi poartă numele, a declarat că nu este de acord cu decizia lui Trump și că intenționează să discute cu acesta săptămâna viitoare.

„Personal, aș alege să mențin presiunea asupra Rusiei. Pentru că nu am încredere în Putin și nu am încredere în Rusia”, a declarat aceasta sâmbătă.

SUA și Rusia, acord pentru livrări de motorină

Marco Rubio a apărat și acordul separat dintre Statele Unite și Rusia privind creșterea livrărilor de motorină pe piețele internaționale, menit să atenueze scumpirea carburanților provocată de războiul cu Iranul și de perturbările aprovizionării cu energie.

Potrivit acordului, Trump a declarat că Rusia va furniza inițial Statelor Unite peste 300.000 de tone de motorină, urmând ca alte livrări să aibă loc în noiembrie și ulterior.

„Acea motorină va fi vândută într-un fel sau altul. Singura diferență este cât din ea va ajunge în Statele Unite”, a explicat Rubio.

Secretarul de stat american a susținut că acordul privind motorina și derogarea de la sancțiuni reflectă dificultatea gestionării simultane a conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina, care au afectat aprovizionarea mondială cu energie.

„Aceste conflicte din întreaga lume încep să se intersecteze”, a concluzionat Rubio.