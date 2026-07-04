Rusia recrutează studenți pentru război. „A învățat trei luni să piloteze drone, apoi l-au trimis direct în măcel”

Un tânăr de 23 de ani, aflat în ultimul an la un colegiu tehnic din Siberia, se numără printre primii studenți ruși despre care se știe că au murit în Ucraina după ce s-au înrolat în noile unități de drone ale armatei. Familia susține că, după trei luni de pregătire ca operator de drone, acesta a fost trimis într-un atac frontal.

„A studiat drone timp de trei luni, iar apoi l-au aruncat direct într-un atac, ca într-o mașină de tocat carne”, a declarat mama sa adoptivă pentru BBC.

Potrivit acesteia, tânărul nu efectuase niciodată serviciul militar înainte de a semna contractul cu armata rusă. La începutul lunii aprilie și-a anunțat familia că urma să fie trimis într-o zonă fără semnal telefonic și a încercat să o liniștească spunând că totul va fi bine. O săptămână mai târziu, rudele au aflat că a fost ucis într-un bombardament în apropiere de Luhansk, teritoriu ocupat de Rusia.

Oferta armatei ruse

Investigația sursei citate arată că, de la începutul acestui an, autoritățile ruse desfășoară o amplă campanie de recrutare în universități, colegii tehnice și școli profesionale. Oferta se adresează în special studenților cu rezultate slabe la învățătură sau celor care intenționează să își întrerupă studiile.

Tinerilor li se propune semnarea unui contract pentru noile trupe de sisteme fără pilot, specializate în utilizarea dronelor. Materialele de promovare promit venituri ridicate, pregătire în tehnologii moderne și posibilitatea revenirii la studii după un an de serviciu. În Moscova, pliantele de recrutare vorbesc despre câștiguri de cel puțin cinci milioane de ruble (aproximativ 57.000 de dolari) în primul an.

Între promisiuni și realitate

Însă, în multe cazuri, realitatea de pe front este cu totul alta. Avocați și activiști avertizează că promisiunea unui contract limitat la un an este înșelătoare. După decretul de mobilizare parțială emis în Rusia în 2022, contractele militare sunt prelungite automat până la încetarea mobilizării.

BBC Rusia a identificat activități de recrutare în cel puțin 95 de universități și colegii. De asemenea, aproape 270 de instituții de învățământ au promovat contractele pentru trupele de drone.

În unele cazuri, studenții au fost presați să se înroleze, iar unele universități ar fi primit obiective de recrutare.

Pierderile Rusiei: peste 400.000 de morți

Deși sunt prezentate drept o alternativă mai sigură decât infanteria, unitățile de drone au devenit ținte importante pe câmpul de luptă. Analiza realizată sursa citată arată că cel puțin 920 de operatori ruși de drone au fost uciși de la începutul invaziei la scară largă din Ucraina.

Pe baza informațiilor publice, au fost confirmate până acum identitățile a 230.407 militari ruși uciși în război. Experții estimează însă că numărul real al morților ar putea depăși 400.000, deoarece multe decese nu sunt făcute publice.