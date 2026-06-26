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Rusia, sub un val de drone ucrainene. Moscova anunță unul dintre cele mai mari atacuri de până acum

Ministerul rus al Apărării susține că forțele sale au interceptat, în noaptea de joi spre vineri, 660 de drone ucrainene. Potrivit autorităților de la Moscova, atacurile au vizat 12 regiuni ale Rusiei, peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, precum și Marea Neagră și Marea Azov.
Rusia, sub un val de drone ucrainene. Moscova anunță unul dintre cele mai mari atacuri de până acum
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
26 iun. 2026, 11:19, Știri externe
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Acesta ar fi unul dintre cele mai ample atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra teritoriului controlat de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022, potrivit Associated Press.

Atacurile cu drone au devenit parte a strategiei Ucrainei

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei.

Țintele au inclus instalații petroliere, infrastructură energetică și facilități folosite pentru susținerea operațiunilor militare.

Potrivit unor oficiali și analiști occidentali, aceste atacuri au afectat aprovizionarea cu combustibil și logistica armatei ruse, punând presiune asupra Moscovei.

Atacul din timpul nopții a avut loc la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, pe rețeaua X, lansarea unei operațiuni desfășurate pe parcursul a 40 de zile. Liderul ucrainean a afirmat că obiectivul este creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, în condițiile în care eforturile diplomatice susținute de Statele Unite nu au produs un progres semnificativ.

Pagube raportate în regiunea Tula

Autoritățile ruse au anunțat că în regiunea Tula, situată la sud de Moscova, o locuință a fost avariată, iar o femeie a fost rănită.

Guvernatorul Dmitri Miliaev a precizat că au fost afectate și o linie electrică, precum și o unitate industrială din orașul Novomoskovsk.

Publicația independentă rusă Astra a relatat că un combinat chimic și o centrală hidroelectrică din Novomoskovsk ar fi fost lovite și ar fi izbucnit incendii.

Informațiile nu au putut fi verificate independent, iar autoritățile ruse nu au confirmat oficial aceste informații.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 47 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte. Acesta a precizat că nu au fost raportate victime sau pagube.

Atacuri și pe teritoriul Ucrainei

La rândul lor, autoritățile ucrainene au anunțat noi victime în urma bombardamentelor rusești.

Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat că două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite în ultimele 24 de ore.

Potrivit oficialului, armata rusă a atacat orașul Harkov și alte 16 localități din regiune cu bombe aeriene ghidate și drone.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că au interceptat 174 dintre cele 189 de drone lansate de Rusia în cursul nopții.

Totodată, armata ucraineană a precizat că patru dintre cele șapte rachete balistice Iskander-M lansate de Rusia au reușit să treacă de sistemele de apărare antiaeriană și au lovit mai multe obiective.

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