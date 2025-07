Rusia susține că are „imunitate” la sancțiunile americane. Trăim deja sub un număr imens de restricții, spune Peskov

Trump a declarat marți că Statele Unite vor începe să impună tarife și alte măsuri Rusiei în 10 zile dacă Moscova nu va arăta progrese în direcția încheierii războiului său de peste trei ani din Ucraina.

„Trăim sub un număr imens de sancțiuni de destul de mult timp, economia noastră funcționează sub un număr imens de restricții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor.„Prin urmare, desigur, am dezvoltat deja o anumită imunitate în această privință și continuăm să luăm act de toate declarațiile care vin de la președintele Trump, de la alți reprezentanți internaționali pe această temă”, a mai spus Peskov.