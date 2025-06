Rusia: Un tren a deraiat după ce un pod s-a prăbușit peste calea ferată. Cel puțin 7 oameni au murit

Căile ferate din Rusia au anunțat inițial pe Telegram că prăbușirea podului a fost rezultatul unei „interferențe ilegale în funcționarea transportului”, dar între timp au eliminat postarea.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii Bryansk, a declarat că 44 de persoane au fost spitalizate. Trei copii au fost printre răniți, unul fiind în stare gravă, a adăugat el.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a transmis pe Telegram că eforturile de a găsi și salva victimele au continuat pe tot parcursul nopții și că aproximativ 180 de persoane au fost implicate în operațiune.

#BREAKING bridge collapse in Russia’s Bryansk region near Ukraine border kills at least 7, injures 69.

A highway bridge in Vygonichskyi district collapsed onto a Klimovo-Moscow passenger train, crushing carriages. Gov. Alexander Bogomaz reports 2 children among the injured, 1… pic.twitter.com/g9wmPNa8Ff

